Что грозит белорусам за "подрезание" на дороге? В ГАИ рассказали на примере

🎥 Видео

Опубликовано: 11.05.2023 17:07 , Обновлено: 11.05.2023

В ГАИ Могилева отреагировали на видео, на котором водитель такси "подрезал" едущий в том же направлении автомобиль Renault. Все произошло на улице Пионерской.

В итоге инспекторы ГАИ решили наказать водителя такси на основе видеозаписи. Там рассказали, что нашли 48-летнего нарушителя и привлекли того к “административной ответственности”.

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“Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительского удостоверения до 2-х лет”, - сообщил та ГАИ.

Инспекторы “настоятельно рекомендовали” водителям выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспорта, а также быть предельно внимательными за рулем.

От редакции добавим, что любителям “подрезок” стоит помнить о высокой вероятности наличия в соседних машинах видеорегистратора. А значит такой маневр может оказаться в руках ГАИ.