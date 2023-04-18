Как работают тайные патрули ГАИ? В Могилеве водителя лишили прав за один маневр

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2023 18:08 , Обновлено: 18.04.2023

В ГАИ Могилёвской области сообщили, что лишили водителя Volvo прав на 10 месяцев. Все из-за его маневра, который нарушил ПДД. Судя по видео, водителя словили инспекторы, которые проводили "негласные" мероприятия. Т.е. ехали на гражданской машине?

Впрочем, в пресс-службе ГАИ области не стали уточнять, откуда взялось видео. Однако инспекторы привлекли к административной ответственности 42-летнего могилевчанина. Ему придется заплатить штраф в размере 296 рублей и на 10 месяцев лишиться водительского удостоверения.

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Ранее в ГАИ рассказали, как проводят тайные мероприятия и рейды на дорогах. Они ездят на машинах, которые ничем не выделяются в общем потоке. Вы их просто не заметите.

“Заметить нас в потоке сложно, только если внимательный водитель или пешеход через салон автомобиля рассмотрит форму. Да, все-таки мы в обмундировании. И еще автомобиль оборудован стробоскопами за радиаторной решеткой, а также звуковой и световой сигнализацией – ее можно заметить в задней части салона патрульного авто. Если мы фиксируем нарушение в потоке, то можем включить и то и другое. При необходимости, конечно же”, – рассказали годом ранее в ГАИ порталу abw.by.

Кстати во время движения в таких “негласных” машинах инспекторы выборочно проверяют и номера автомобилей в потоке. Таким способом выявляют авто без техосмотра или страховки.