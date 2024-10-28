ГАИ решила проверить «физическое состояние» водителей в одной области Беларуси. А где организовали «негласный контроль»?

Опубликовано: 28.10.2024 19:06 , Обновлено: 28.10.2024

Госавтоинспекция предупредила о рейдах в двух областях Беларуси и Минске. Так, на Гомельщине пообещали проверить "физическое состояние" водителей, на Могилевщине - "особый контроль" за пешеходами и велосипедистами, а в Минске под "пристальным вниманием" инспекторов оказались такси.

Так, в столице стражи дорог 28 и 29 октября пообещали проконтролировать соблюдение ПДД таксистами. Цель акции – профилактика ДТП с их участием, а также предупреждение и пресечение совершаемых водителями такси нарушений.

Вот чему пообещали уделить “основное внимание”:

соблюдению водителями скоростных ограничений и правил перевозки пассажиров,

правил расположения на дороге и проезда перекрестков,

а также предоставлению преимущества в движении пешеходам.

“Инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля при использовании средств фото- и видеофиксации”, - добавили в ГАИ Минска.

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На Гомельщине - контроль за автобусами, маршрутками и не только

С 28 октября по 1 ноября ГАИ Гомельщины решила провести профилактические мероприятия, цель которых - пресечь нарушения ПДД и предупредить ДТП с участием маршрутного транспорта (согласно ПДД Беларуси, это автобусы, троллейбусы, маршрутки и не только).

“В ходе данных мероприятий стражи дорог будут отрабатывать все участки улично-дорожной сети и выявлять грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделяться физическому состоянию водителей”, - предупредили в Госавтоинспекции.

Вот какие нарушения водителей маршрутного транспорта там назвали:

проезд перекрестков на красный сигнал,

нарушение правил маневрирования и скоростных режимов,

управление машиной с техническими неисправностями,

перевозка пассажиров сверх установленного количества.

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На Могилевщине - внимание пешеходам и велосипедистам

В ГАИ Горецкого РОВД сообщили, что стражи дорог там каждый день проводят рейды из-за сокращения светового дня и изменения погоды. Инспекторы пресекают нарушения ПДД среди пешеходов и велосипедистов, а также напоминают им о необходимости использования фликеров, безопасного пересечения дороги.

В Госавтоинспекции попросили при обнаружении на дорогах нетрезвых пешеходов и велосипедистов сообщать их “координаты” по телефону 102.

На Минщине - контроль за состоянием дорог

С 28 по 31 октября 2024 года сотрудники Молодечненского РОВД запланировали проконтролировать состояние покрытия дорог в Молодечно и Молодечненском районе. О “недостатках” там по части дорог могут сообщать и граждане через чат-бот в Telegram @GAI_DOROGI_BOT или по телефону +375172297292.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 25 октября сообщил, что в Минске начали тестировать систему автоматической фиксации нарушений ПДД. В частности, речь идет о регистрации нарушений, связанных с проездом на красный сигнал светофора.

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