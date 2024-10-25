ГАИ пообещала белорусским водителям онлайн-регистрацию авто и подбор индивидуальных номеров

Опубликовано: 25.10.2024 15:33 , Обновлено: 25.10.2024

Белорусская Госавтоинспекция планирует расширить перечень услуг, которые можно получить дистанционно, не обращаясь непосредственно в отдел. Об этом 25 октября сообщил начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков на коллегии МВД.

По словам Ротченкова, внедрение дистанционного обслуживания в ГАИ необходимо для “совершенствования взаимодействия с гражданами”. В частности, речь идёт о возможности через интернет подать заявку на регистрацию транспортного средства, а также на подбор и индивидуальное изготовление номерных регистрационных знаков.

Пока же белорусам для регистрации своих авто или мотоциклов приходится лично обращаться в МРЭО ГАИ. Периодически белорусские водители жалуются на огромные очереди в пунктах регистрации. Порой для постановки авто на учет или для оформления новых номерных знаков водителям приходится проводить в очередях по несколько часов, причём дважды - сначала чтобы подать документы, затем - чтобы забрать те же номерные знаки или водительские права.

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