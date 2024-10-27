В Минтрансе назвали трассы в Беларуси, которые решили переделать в бетонные. Когда?

Опубликовано: 27.10.2024 16:18 , Обновлено: 27.10.2024

Начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал, что в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым будет, по словам чиновника, характерна "устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи".

По его словам, это должно произойти “в ближайшие годы”, а модернизация коснется “основных выходов из Минска в пределах второй кольцевой автомобильной дороги”.

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По словам чиновника, бетонные дороги позволят связать Минск с городами-спутниками дорогами с допустимой нагрузкой 11,5 т на ось, а также “поддержать экономику предприятий в городах-спутниках, снизив в последующем финансовые затраты на ремонт дорог в Минском регионе”.

Леонид Зенкевич уточнил, что при этом новые трассы в Беларуси строить не планируется, а речь идёт о модернизации и ремонте существующих. В разрабатываемой новой программе “Дороги Беларуси” будет указано, какие из дорог хотят перевести на бетон, сообщило госагентсво Белта.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 21 октября заявил, что практически договорился с президентом РФ о совместной реконструкции трассы М1, которая в Беларуси пролегает от Бреста до границы Российской федерацией в Смоленской области.

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