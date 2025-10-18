ГАИ призвала белорусов «проявить бдительность» и сообщать о «любителях кофе» по номеру 102

Опубликовано: 18.10.2025 19:49 , Обновлено: 18.10.2025

В ГАИ Брестской области отчитались в субботу, что приступили к «контролю за дорожной безопасностью» на заправках и объектах придорожного сервиса. Там даже показали видео стоящей со включённой мигалкой машины ДПС на фоне небольшой очереди на АЗС «Белоруснефть».

Судя по видео, сотрудники ГАИ успели во время рейда по заправке пообщаться с водителями. Тем временем в сообщении ведомства говорится, что патрульные проводили «профилактическую работу с водителями».

Там же напомнили, что даже если на заправке не видно машины ГАИ, там есть камеры, которые интегрированы в Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

В Витебской области тоже заметили инспекторов ГАИ на заправках:

















В то же время ГАИ Брестской области призвала всех граждан «проявлять бдительность и ответственность» и, кроме того, чтобы самим соблюдать ПДД, не забывать ещё звонить и сообщать о нарушениях по телефону 102.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в четверг от МВД за 3 дня навести «железный порядок» на белорусских заправках.

«Машины поставили поперёк, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют», — возмутился Лукашенко.

Лукашенко поручил МВД навести «железный порядок» на белорусских заправках за 3 дня — «Кофе пьют»

Сразу после этого МВД запустило специальные «рейдовые группы», которые должны были отслеживать «любителей кофе» и наводить порядок на АЗС.

Кубраков приказал отправить на АЗС Беларуси «рейдовые группы» и наладить контроль. Что изменится?

Позднее глава МВД Иван Кубраков обратился к белорусам с предупреждением. Он заявил, что для тех граждан, которые «не поймут» новые требования на АЗС, у милиции найдётся «достаточно профилактических рычагов».

Кубраков предупредил тех белорусов, «кто не поймет» новые правила за АЗС — «Достаточно рычагов»