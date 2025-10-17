Кубраков предупредил тех белорусов, "кто не поймет" новые правила за АЗС - "Достаточно рычагов"

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Опубликовано: 17.10.2025 10:21 , Обновлено: 17.10.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков сделал предупреждение тем водителям, которые "не поймут" новые требования за АЗС, соблюдение которых уже начала "мониторить" белорусская милиция по поручению Президента страны. По словам главы МВД, у милиции "достаточно профилактических рычагов" для "непонятливых" белорусов.

Глава МВД накануне поручил начальникам территориальных подразделений наладить постоянный контроль на автозаправочных станциях Беларуси и предупредил самих водителей о необходимости соблюдения правил пользования услугами АЗС, дабы не создавать очереди на заправках. Речь в первую очередь о том, чтобы водители переставляли свои авто на парковку после заправки, если хотят дополнительно воспользоваться услугами придорожного кафе и, к примеру, выпить чашечку кофе.

Кубраков предупреди, что с теми водителями, которые “будут недопонимать и бросать свой транспорт, мешая другим гражданам подъехать и заправиться”, милиционеры будут проводить “необходимую профилактическую работу”.

“Ну, а кто не поймёт и до кого это не дойдёт, я думаю, у нас достаточно профилактических рычагов, чтобы достучаться до каждого гражданина”, - заявил министр.

При этом Кубраков выразил уверенность в том, что “белорусы - понятливые люди”.

“Я думаю, проблем никаких не будет. Но ситуацию мы будем мониторить”, - резюмировал министр.

Ранее Telegraf.news рассказал, что решение МВД направить рейды милиции на АЗС и наладить там постоянный контроль стало реакцией на указание Александра Лукашенко, который раскритиковал водителей, «пьющих кофе» на АЗС и оставляющих автомобили у колонок, вместо того чтобы переставить их на парковку.

Лукашенко поручил МВД навести «железный порядок» на белорусских заправках за 3 дня — «Кофе пьют»

Компания “Белоруснефть”, оператор государственной сети автозаправочных станций (АЗС), подтвердила, что милиция занялась “водительской культурой и дисциплиной” после соответствующего требования Президента. Белорусов же в компании призвали не верить “бессмысленным конспирологическим теориям и фейкам” о белорусских заправках.

«Белоруснефть» подтвердила, что милиция занялась «культурой водителей» на АЗС