ГАИ призвала белорусов 13 декабря держать руль "двумя руками". Где объявили оранжевую опасность?

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Опубликовано: 12.12.2024 19:02 , Обновлено: 12.12.2024

Белгидромет выписал оранжевый уровень опасности на пятницу, 13 декабря. В связи с этим ГАИ подготовила рекомендации для водителей и пешеходов. Среди прочих советов Госавтоинспекция призвала автомобилистов держать руль двумя руками на "продуваемых участках местности".

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/22743” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, ночью и утром 13 декабря по восточной половине Беларуси порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме сильного ветра, в этот день ожидается гололедица, утром жителям юго-восточной части стоит приготовиться к слабой метели.

Иллюстрация: МЧС Беларуси

В ГАИ [link href=“https://t.me/pressmvd/15237” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link], что при таких погодных условиях состояние дороги в течение времени может резко меняться. Вот какие рекомендации дали водителям в ведомстве:

с “особой осторожностью” проезжать закругления дороги, мосты, путепроводы, пешеходные переходы,

ускоряться, замедляться и вращать руль следует плавно, чтобы избежать заноса,

стоит выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, учитывая при этом состояние дороги и интенсивность транспортного потока,

приготовиться к возможному появлению на краю автотрассы пешеходов, так как “обочины могут быть непригодны для движения”,

в ветреную погоду не парковать машину около деревьев, опор линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций.

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А вот советы Госавтоинспекции для пешеходов:

при переходе дороги внимательно смотреть по сторонам и не пользоваться в это время наушниками,

не закрывать себе обзор капюшоном,

перед переходом дороги убедиться, что все водители остановились,

надеть одежду “повышенной видимости” (то есть ярких цветов, не темно-синюю и черную),

использовать фликеры.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о погоде на пятницу, 13 декабря, и выходные, 14-го и 15-го. Так, в ближайшие дни белорусов ждут метели, сильный порывистый ветер и десятиградусные морозы.

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