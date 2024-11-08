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ГАИ предупредила об "усиленном контроле" на дорогах по всей Беларуси. Куда отправили "Стрелу" для "отработок"?

ГАИ предупредила об "усиленном контроле" на дорогах по всей Беларуси. Куда отправили "Стрелу" для "отработок"?
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Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов об "усиленном контроле" на дорогах по всей Беларуси по 11 ноября. А в две области, по информации главного управления ГАИ МВД, отправили наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы "Стрела".

По всей стране стражи дорог “усилили контроль”, чтобы пресечь “грубые нарушения” ПДД водителями и пешеходами, особенно в темное время суток. “Повышенное внимание” пообещали выявлению пьяных участников дорожного движения и “бесправников” за рулем, а также отстранению их от управления авто.

Такие меры, а именно профилактическое мероприятие “Пьяному и бесправному не место на дороге”, приняли из-за “всплеска ДТП” в праздники и выходные. В ГАИ попросили белорусов сообщать по телефону 102 о пьяных водителях, пешеходах и велосипедистах на дорогах.

А наряды “Стрелы”, как рассказали в Госавтоинспекции, уже начали “профилактические отработки” населенных пунктов и автодорог на Брестчине и Гродненщине.

Не стоит забывать, что на носу зима, а значит, и машину нужно подготовить к этому периоду. В ГАИ порекомендовали сменить шины и технические жидкости тем водителям, кто еще это не сделал.

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Ранее Telegraf.news рассказывал об отдельных рейдах ГАИ по 10 ноября на Минщине. Инспекторы пообещали проконтролировать соблюдение ПДД перевозчиками пассажиров. В первую очередь речь об использовании ремней безопасности, также решили проследить за “физическим состоянием водителей”.

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Также мы писали, что столичная Госавтоинспекция призвала автомобилистов обратить внимание на техническое состояние и внешний вид авто и пригрозила штрафами тем, кто в осеннюю непогоду будет разъезжать на грязной машине.

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