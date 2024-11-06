ГАИ объявила 5-дневные рейды на Минщине. У кого из водителей пообещали проверить "физическое состояние"?

Опубликовано: 06.11.2024 12:45 , Обновлено: 06.11.2024

Столичная Госавтоинспекция объявила о проведении "профилактического мероприятия" на территории всей Минской области. Так, с 6 по 10 ноября сотрудники ГАИ пообещали проконтролировать соблюдение ПДД теми, кто осуществляет перевозку пассажиров. В первую очередь речь идёт о ремнях безопасности и "физическом состоянии водителей".

На протяжении пяти дней, со среды по воскресенье, инспекторы решили усилить контроль, организовав акцию под названием “Безопасность пассажиров”. В ведомстве рассказали, что её цель — профилактика дорожно-транспортного травматизма, а также контроль за соблюдением правил дорожного движения перевозчиками пассажиров микроавтобусами, автобусами в регулярном и нерегулярном сообщении и водителями личного автотранспорта.

Особое внимание на длинных выходных экипажи ГАИ пообещали уделить ремням безопасности (при их наличии), а также “физическому состоянию водителей”, которые осуществляют перевозки. В ГАИ Минской области подчеркнули, что маршрутчикам необходимо “обдумывать каждый манёвр”, соблюдать скорость и дистанцию. При этом не не забывать про правила безопасности и пристёгиваться, а маленьким пассажирам — находиться в специальных бустерах.

Могут ли в ГАИ выписать штраф за непристёгнутый ремень?

В последнее время в сети появились сообщения, как сотрудники ГАИ принялись штрафовать пассажиров маршрутных такси за непристегнутые ремни. Оказалось, в законах Беларуси есть нюанс, который позволяет представляем Госавтоинспекции наказывать за такое нарушение далеко не всех белорусов.

В статье 18.11 КоАП РБ говорится, что «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,» наказываются предупреждениями и штрафами.

Таким образом, сотрудники ГАИ имеют право оштрафовать только водителя, который ведёт маршрутку и осуществляет перевозку. Получается, что пассажирам за такое нарушение ничего, кроме порицания и предупреждения со стороны водителя никуда не поехать, не грозит.

Ранее Telegraf.news писал, что в столичной Госавтоинспекции назвали конкретный перекрёсток в Минске, на котором установлена камера, в автоматическом режиме фиксирующая нарушения проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. По данным инспекции, благодаря ей за месяц уже привлекли к административной ответственности порядка 20 водителей.

Оштрафовали уже 20 водителей. В ГАИ назвали перекрёсток в Минске, где камеры «ловят» проезд на «красный»