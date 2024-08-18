ГАИ предупредила о рейдах в 11 районах Беларуси, Минске и Гомеле. Где на дороги вышла милиция?

Опубликовано: 18.08.2024 17:57 , Обновлено: 18.08.2024

Госавтоинспекция сообщила о рейдах в разных областях Беларуси. Так, на Могилевщине ГАИ запланировала профилактические мероприятия "Фильтр" и "Паутина". Стражи дорог пообещали усилить контроль за дорожным движением также в Минске и на Гомельщине.

ГАИ Могилевской области проведет “Фильтр” и “Паутину” 19 августа в Бобруйске и на территории следующих районов:

Быховский,

Кировский,

Могилевский,

Бобруйский.

Цель этих рейдов - обеспечить “дисциплинированность участников дорожного движения”, предупредить ДТП и появление за рулем водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также бесправников.

В Минске - контроль за уязвимыми участниками дорожного движения

Столичная ГАИ “усилила работу” по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, инспекторы рассказывают пешеходам и велосипедистам о нормах дорожной безопасности, а водителям - о правилах проезда пешеходных переходов. “Особый акцент - передвижению во дворах”, - отметили в ведомстве.

Фото иллюстративное: Telegram-канал "ГАИ Витебщины"

В минской ГАИ напомнили, что водителям подъезжать к пешеходным переходам нужно со скоростью, которая позволит в случае необходимости уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.

На Гомельщине - совместные с милицией рейды

ГАИ Гомельщины по 23 августа совместно с милицией общественной безопасности “усилила профилактическую работу по предупреждению травматизма уязвимых участников дорожного движения”. В утренние и вечерние часы пик патрули расставили:

В Гомеле. Мозырском районе. Жлобинском. Речицком. Рогачевском. Светлогорском. Калинковичском. Житковичском.

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Правоохранители пообещали уделить “первоочередное внимание” пресечению фактов непредоставления преимущества при движении пешеходам и велосипедистам около “потенциально опасных пешеходных переходов”.

Фото иллюстративное: Telegram-канал "ГАИ Витебщины"

“Отдельная профилактическая работа, в том числе с применением мер административного воздействия, будет проведена и с пешими участниками дорожного движения”, - отметили в ГАИ Гомельщины, дополнив, что “без внимания не останутся” велосипедисты и передвигающиеся на средствах персональной мобильности (СПМ).

Стражи дорог также сообщили, что в работе применяют гласный, негласный и смешанный контроль. “Это означает, что вместе с транспортными средствами оперативного назначения будут использованы автомобили гражданского исполнения, то есть без спецокраски”, - пояснили в Госавтоинспекции.

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Там дополнили, что контроль за всеми участниками дорожного движения организовали с помощью камер наружного наблюдения.

Ранее Telegraf.news рассказывал о “комплексе мероприятий” по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта на Могилевщине. По 19 августа инспекторы пообещали провести рейды в составе мотопатрулей с использованием негласного и смешанного контроля.

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