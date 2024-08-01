Даже во дворах? В ГАИ Беларуси показали, где следят за нарушителями ПДД с помощью камер

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2024 12:44 , Обновлено: 01.08.2024

В управлении Госавтоинспекции (УГАИ) УВД Могилевщины рассказали, как при помощи камер во дворах, на перекрестках, заправках следят за нарушителями правил дорожного движения (ПДД). И показали соответствующее видео. Такая работа - это часть республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Как пояснили в УГАИ, благодаря системе можно оперативно заметить невыполнение требований сигналов светофоров, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также ситуации, когда водители не пропускают пешеходов. К слову, за их нарушениями, а также велосипедистов тоже наблюдают.

Судя по видео, которое опубликовали правоохранители, камеры установлены на перекрестках, на дорогах возле жилых домов, автозаправках и даже во дворе подъездов многоквартирных домов. “За происходящим на дороге наблюдают в оперативно-дежурной службе управления ГАИ Могилевского облисполкома”, - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что система зарекомендовала себя как “эффективная”, помогает находить водителей, которые скрылись с места ДТП. А в дальнейшем правоохранители планируют создать и внедрить модуль видеофиксации дорожной обстановки. Он позволит фиксировать факты нарушения ПДД в автоматическом режиме.

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В УГАИ УВД Могилевщины дополнили, что в 2024 году благодаря технологии в области выявили 65 нарушений ПДД. А за менее чем полтора последних месяца к административной ответственности привлекли девять бесправников.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на коллегии УВД Брестского облисполкома 30 июля потребовал “активизировать” привлечение граждан к административной ответственности за “грубые нарушения” правил дорожного движения (ПДД).

По словам Кубракова, для работы необходимо максимально задействовать весь потенциал технического оснащения правоохранителей, в том числе квадрокоптеры.

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Также мы писали, что ГАИ Гомельщины лишила водителя прав на полтора года после того, как посмотрела опубликованное в соцсетях видео с его участием. Кроме того, 47-летний мужчина получил штраф в размере 10 базовых величин (400 рублей).

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