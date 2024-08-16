"Решить бы ещё проблему" - ГАИ показала, как ловит белорусских водителей дронами. Те предложили новый штраф

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Опубликовано: 16.08.2024 11:19 , Обновлено: 16.08.2024

В TikTok появился ролик с сюжетом телеканала СТВ, в котором ГАИ рассказало о том, как ловит нарушителей на белорусских дорогах при помощи квадрокоптеров. Пользователи в комментариях предложили свои варианты для вынесения штрафов.

По данным ГАИ, квадрокоптеры поставлены в подразделения ведомства уже в каждом регионе страны. Водителей, нарушающих правила, выявляют при помощи дистанционного контроля с высоты. Зафиксировав нарушение на видео, за водителем, пренебрёгшим правилами, отправляется экипаж ДПС “Стрела” после чего с ним проводится беседа и составляется протокол.

Пользователи соцсети оставили множество комментариев под сюжетом. Некоторые белорусы предложили варианты, за кем следовало бы следить при помощи дронов.

“Решить бы ещё проблему с водителями, которые, что в городе, что за городом 60 едут”, - написал один из комментаторов.

“Давайте начнем штрафовать тех, кто едет 70 там, где 90, без причины двигаться медленно”, - согласился другой.

“Пускай за двухколёсными ревущими спортбайками погоняются, которые по городу носятся!” - предложил ещё один белорус.

“Очень правильно, что столько людей погибло в авариях, что нужно любыми способами сделать так, чтобы люди не гибли. Дроны - это очень хорошо. Их нужно побольше и повсюду”, - высказалась ещё одна пользовательница.

Некоторые комментаторы, однако, усомнились в таком методе вынесения штрафов.

“Так номер машины же не видно”, - засомневался кто-то.

“А предупреждающие знаки о съемке дронами есть?”, - поинтересовался ещё один пользователь.

“Знак должен стоять”, - согласился другой.

“Что-то все разнылись. Посмотрите, как на Западе. Хотели жить, как в Европе? Ну вот, потихоньку развиваемся и приучаемся к дисциплине”, - высказался ещё один пользователь под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Госавтоинспекция Щучинского РОВД сообщила, что с 15 августа отправила патрули к пешеходным переходам по всей Гродненской области. Комплекс профилактических мер, по словам инспекторов, направлен на предупреждение ДТП, которые водители чаще всего совершают вблизи переходов. Кроме того, с 16 по 19 августа о проведении рейдов объявила ГАИ Могилёвщины.

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