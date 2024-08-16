ГАИ отправила на дороги Беларуси "Стрелу". Кого пообещали "своевременно отстранять" от вождения?

Опубликовано: 16.08.2024 13:30 , Обновлено: 16.08.2024

В МВД Беларуси сообщили о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на дорогах Республики. Так, в предстоящие выходные, с 16 по 18 августа, ГАИ отправила патрули на дороги "местного значения" и в "зоны массового отдыха граждан". Особое внимание инспекторы пообещали уделить нетрезвым водителям и тем, у кого нет прав.

В ведомстве подчеркнули, что в приоритете сотрудников ГАИ будут нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжёлыми последствиями. Так, за вождение в пьяном виде и без прав стражи дорог пообещали “своевременно отстранять” от вождения. Кроме того, в наиболее аварийные регионы Беларуси решили отправить рейдовые группы ДПС “Стрела”.

“С учётом установившейся тёплой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Организован обмен нарядами ДПС граничащих районов Минской и Брестской областей. Рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” направлены в наиболее аварийные регионы”, — отметили в МВД Беларуси.

В ГАИ посоветовали водителям быть особенно внимательными в “плотном транспортном и пешеходном потоках”, следить за обстановкой на дороге и не отвлекаться во время движения. Крайне важно обеспечить безопасную перевозку пассажиров, соблюдать скорость, правила обгона, проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

А что по областям?

Госавтоинспекция Щучинского РОВД сообщила, что с 15 августа отправила патрули к пешеходным переходам по всей Гродненской области. Комплекс профилактических мер, по словам инспекторов, направлен на предупреждение ДТП, которые водители чаще всего совершают вблизи переходов.

Так, на протяжении четырёх дней, с 15 по 18 августа, сотрудники ГАИ пообещали уделить пристальное внимание водителям вблизи пешеходных переходов. В ведомстве предупредили: согласно ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение правил проезда белорусу за рулём грозит [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] штраф [/link] до 5 БВ (200 рублей). В случае повторного нарушения в течение года размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (800 рублей), [link href=“https://dzyannica.by/content/s-15-po-18-avgusta-osoboe-vnimanie-so-storony-gai-proezdu-peshehodnyh-perehodov” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] районная газета «Дзяннiца».

«Если же действия водителя повлекут создание аварийной обстановки пешеходу, применяются штрафные санкции в виде штрафа до 20 базовых величин, с лишением прав сроком до 2 лет», — подчеркнули в ГАИ Щучинского РОВД.

В то же время ГАИ Могилёвской области [link href=“https://t.me/uvdmogilev/18860” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] о проведении комплекса мероприятий по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта. Так, с 16 по 19 августа инспекторы пообещали провести рейды как в составе мотопатрулей, так и с использованием негласного и смешанного контроля.

«ГАИ напоминает о недопустимости управления своим транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте скоростной режим, используйте экипировку и шлем, а также другие средства индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что водители за рубежом стали чаще вешать на зеркала внешнего вида автомобиля белое полотенце. Такая практика распространена в США, но появилась и в Европе. Оказывается, это конкретный сигнал для других водителей и служб. Почему так стоит делать и белорусам?

Что означает белое полотенце на зеркале авто? Этот трюк стоит взять на вооружение белорусским водителям