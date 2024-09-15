ГАИ предупредила о рейдах до конца осени в одной области Беларуси. А где инспекторы садятся в такси?

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Опубликовано: 15.09.2024 13:43 , Обновлено: 15.11.2024

Госавтоинспекция сообщила о "профилактических мероприятиях", которые проведут на территории Брестской области по 30 ноября. А ГАИ Гродненщины рассказала о "социальном эксперименте", при котором стражи дорог садятся в автомобили такси.

Цель рейдов до конца осени на Брестчине - предупредить ДТП с “уязвимыми участниками дорожного движения”. Инспекторы ГАИ пообещали уделить “повышенное внимание” следующим нарушениям:

непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах,

пьяные пешеходы и велосипедисты, а также без фликеров на автодорогах.

“Социальный эксперимент” ГАИ в Гродно

Госавтоинспекция Гродненщины рассказала о “социальном эксперименте”, направленном на водителей и пассажиров такси в областном центре. Этот эксперимент включал два этапа. При первом инспекторы в гражданской одежде садились в такси и фиксировали, просит водитель или нет пассажира пристегнуть ремни безопасности.

“Результат - из 10 таксистов только двое попросили пассажира пристегнуться ремнем безопасности”, - сообщили в ГАИ.

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На втором этапе “социального эксперимента” стражи дорог посмотрели, как пассажиры пристегиваются ремнями безопасности в такси. По информации Госавтоинспекции, все 10 пассажиров, которые попали под эксперимент, были пристегнуты. “К слову, они сами пристегивались перед началом движения”, - отметили в ведомстве.

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Сотрудники ГАИ провели также рейд, при котором проконтролировали, как гродненские водители следят за использованием ремней безопасности пассажирами. В итоге зафиксировали в том числе другие нарушения: пользование мобильником при вождении, нарушение правил маневрирования.

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“Госавтоинспекция продолжит уделять особое внимание водителям такси, используя негласный контроль за дорожным движением”, - заверили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news сообщал, что компания “Белгосстрах” с недавнего времени перестала оформлять страховки на некоторые марки автомобилей. Такую информацию, ссылаясь на внутренний документ компании, как заявлено, доведенный до всех филиалов страховой, 11 сентября распространил белорусский портал Blizko.by.

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