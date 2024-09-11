Белорусы пожаловались, что Белгосстрах перестал оформлять страховки на авто семи марок. Как объяснил?

Опубликовано: 11.09.2024 14:55 , Обновлено: 11.09.2024

Компания Белгосстрах с недавнего времени перестала оформлять страховки на некоторые марки автомобилей. Такую информацию, ссылаясь на внутренний документ компании, как заявлено, доведённый до всех филиалов страховой, 11 сентября распространил белорусский портал Blizko.by.

В перечне автомобилей, которые руководство Белгосстраха потребовало “не принимать на страхование”, оказались как дорогостоящие спорткары, которых не так много на белорусском рынке, так весьма популярные сейчас “электрички”. Всего в списке значатся семь марок:

LiXiang,

Dongfeng E11K,

HiPhi,

Bentley,

Ferrari,

Lamborghini,

Maserati.

Фото: blizko.by

Кроме того, в распоряжении руководства значатся ограничения по страхованию ещё двух марок авто - Voyah и Dongfeng Huge. Для таких авто возрастом до 1 года Белгосстрах разрешил оформлять только один вариант страховки - “Автокаско Стандарт”.

В самом Белгосстрахе, куда Blizko.by обратился за комментарием, назвали данное решение “временным” и объяснили тем, что в случае возникновения страхового случая у владельцев авто этих марок просто не будет возможности их отремонтировать по гарантии.

“Отсутствуют официальные дилеры по доставке запчастей”, - пояснили в Белгосстрахе.

Действуют ли подобные ограничения у других страховых компаний, работающих на белорусском рынке, не известно - на официальных сайтах страховых такой информации нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, в каком случае белорусские автомобилисты могут рассчитывать на возмещение ущерба в случае, если их автомобиль пострадает от непогоды. Страховой агент заверила, что получить компенсацию можно, но не всё так просто.

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