Штраф до 200 рублей. Адвокат рассказал, кого накажут за непристёгнутый ремень пассажира в такси

Опубликовано: 14.09.2024 19:57 , Обновлено: 15.11.2024

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв пояснил, кого будут штрафовать сотрудники Госавтоинспекции в случае обнаружения непристёгнутого ремнём безопасности пассажира в такси. Комментарий юриста привело издание "Аргументы и факты".

В редакцию газеты обратился один читателей, который рассказал, что водители такси часто требуют у пассажиров на заднем сиденье пристёгивать ремень безопасности, аргументируя это тем, что в случае остановки автомобиля инспекторами ГАИ за нарушение придётся платить водителю. Кто же должен нести ответственность за непристёгнутый ремень пассажира в действительности?

Как отметил адвокат Владимир Горбачёв, в случае выявления такого правонарушения штраф за непристёгнутый ремень пассажира действительно должен платить водитель такси. Следить за тем, чтобы пассажиры на переднем и заднем сиденьях были пристёгнуты - его обязанность.

Согласно ПДД, водитель, ровно как пассажиры автомобиля, обязаны пристегиваться ремнями безопасности, если такая возможность предусмотрена конструкцией автомобиля. Тем не менее в правилах предусмотрены случаи, когда могут не пристегиваться ни водитель, ни пассажир. Например, такая возможность предусмотрена для беременных женщин на сроке после 20 недель и для пассажиров с определёнными заболеваниями.

[info_b]К слову, водитель такси, согласно поправкам в ПДД Беларуси от 2022 года, также имеет право не пристегиваться ремнём безопасности в определённых обстоятельствах. А именно при движении в населенном пункте во время перевозки пассажира .[/info_b]

Для тех, кто не входит в эту категорию, непристёгнутый ремень безопасности является поводом для получения штрафа в размере 1 базовой величины (40 рублей). В случае, если за подобное правонарушение лицо уже привлекалось меньше года назад (в том числе и за непристёгнутый ремень пассажира ) размер штрафа может возрасти до 5 базовых величин (200 рублей).

Однако стоит отметить, что при первом нарушении ПДД, инспектор ГАИ может ограничиться лишь письменным предупреждением (ч.1 ст.8.3 КоАП).

В случае если водитель признает свою вину и согласится на уплату штрафа, его размер может быть минимальным. (ст.10.3 КоАП, ч.6 ст.6.4 КоАП).

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