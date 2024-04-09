ГАИ предупредила о новых рейдах со "Стрелой" по всей Беларуси. Кому пригрозили лишением прав и изъятием транспорта?

Опубликовано: 09.04.2024 10:08 , Обновлено: 09.04.2024

Госавтоинспекция объявила о новых рейдах и профилактических мероприятиях, которые пройдут в разных областях страны в ближайшее время. Инспекторы напомнили водителям о "неукоснительном соблюдении всех требований ПДД", а отдельным участникам дорожного движения пригрозили лишением прав за определённые нарушения и даже изъятием транспортного средства.

Так, в Могилёвской области ГАИ решила проверить соблюдение ПДД водителями транспорта предприятий. Тематические рейды в регионе стартовали 8 апреля и должны завершиться не ранее 12 апреля .

Как заявили в ГАИ, данные рейды направлены на “повышение безопасности дорожного движения и укрепление транспортной дисциплины среди водителей субъектов хозяйствования”. В ходе них инспекторы пообещали проконтролировать:

техническое состояние транспортных средств,

соблюдение правил перевозки грузов,

наличие у водителей соответствующих документов.

В Минске под контролем ГАИ в настоящее время остаётся общественный транспорт. Согласно отчёту инспекторов за прошедшие выходные, на столичных улицах пресекли 82 нарушения со стороны водителей маршруток.

ГАИ пообещала белорусским мотоциклистам рейды на весь сезон

ГАИ сразу нескольких белорусских регионов предупредила мотоциклистов о продолжительных рейдах, которые стартовали с весенним потеплением. Так, в Гродно контроль за мотоциклистами решили усилить нарядами мотопатруля, а в Витебске - сотрудниками спецподразделения ДПС “Стрела”.

[info_b]По данным ГАИ Витебска с начала 2024 года в 21 авариях с участием двухколёсного транспорта уже погибли трое человек, ещё 22 получили травмы. За несколько тёплых дней апреля инспекторы в регионе успели привлечь к ответственности и любителей полихачить на мотоцикле, и подростков-бесправников, и пьяных с несовершеннолетними пассажирами, и экстремалов, которые позволяют себе прокатиться на одном колесе на дорогах общего пользования, и тех, кто игнорирует шлемы и прочую защитную экипировку.[/info_b]

В витебской ГАИ предупредили, что за “хулиганские выходки” мотоциклистам грозят не только штрафы, но и изъятие транспортного средства, которое могут отправить на штрафстоянку, и лишение прав.

Аналогичные усиленные рейды в настоящее время проходят и на территории Брестской области . Там ГАИ объявиладекаду рейдов под девизом “В мотосезон без нарушений!”.

“Правоохранители проводят профилактические беседы с мотоциклистами, напоминают о безопасности на дороге, необходимости соблюдения скоростного режима и использования защитной экипировки”, - пояснили суть рейдовых мероприятий в ГАИ и пообещали проводить аналогичные акции, “направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспорта”, на протяжении всего мотосезона-2024 .

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Ранее Telegraf.news сообщил, что нынешний мотосезон уже отличился рядом серьёзных аварий с участием двухколёсного транспорта. Так, 20 марта в Слуцком районе Минской области легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с мотоциклом Racer RC. Два человека — мотоциклист и его пассажирка — погибли, водителя легковушки с тяжелыми травмами “скорая” увезла в больницу.

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