"Доноры органов всегда нужны" - ГАИ Беларуси призвала мотоциклистов соблюдать ПДД. Люди ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 14:13 , Обновлено: 21.04.2024

Госавтоинспекция Беларуси разместила в своем аккаунте TikTok ролик, где показала смеющегося на фоне дорожного знака мотоциклиста. Комментаторы отреагировали.

На видео мотоциклист стоит на фоне дорожного знака, ограничивающего скорость движения транспорта. Видно, что мужчина смеется, как бы показывая, что ограничение можно проигнорировать.

Ролик ГАИ сопроводила призывом к мотоциклистам “неукоснительно соблюдать ПДД”.

На видео, конечно, отреагировали комментаторы. “Да дайте пацанам погонять. Ну, что вы, ей богу, как не свои”, - написал один.

“Медленно несут потом”, - ответила черным юмором другая пользовательница TikTok. В этой же ветке комментариев юзер отметил, что из-за таких “гонялок” страдают люди.

“Доноры органов всегда нужны”, - выдал еще одну порцию черного юмора комментатор.

“Они не пригодны к донорству”, - ответили ему.

Ранее Telegraf.news сообщал о рейдах ГАИ в Витебской области до 10 апреля. Пристальное внимание сотрудники ДПС пообещали уделить мотоциклистам, а также водителям самоходных машин и тракторов.

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