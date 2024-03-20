Под Слуцком легковушка столкнулась с мотоциклом – двое погибших

📷 Фото

Опубликовано: 20.03.2024 11:31 , Обновлено: 20.03.2024

Утром в среду, 20 марта, смертельная авария произошла в Слуцком районе Минской области: легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с мотоциклом Racer RC. Два человека - мотоциклист и его пассажирка - погибли, водителя легковушки с тяжелыми травмами "скорая" увезла в больницу.

Как сообщили в МВД Беларуси, ДТП произошло около 7:10 на втором километре автодороги Н-9487 “Слуцк-Ячево”. Согласно предварительной версии следователей, спровоцировал аварию 31-летний водитель легковушки. Предположительно, он начал обгон, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулся на встречке с мотоциклом, за рулём которого был 34-летней местный житель.

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, выясняют личность погибшей пассажирки мотоцикла, а в МВД поделились кадрами с места смертельного ДТП.

В связи с аварией в МВД напомнили водителям, что обгон считается “одним из самых опасных маневров на дороге” и призвали всех участников дорожного движения “быть предельно внимательными и собранными” при его выполнении. В частности, водителям дали следующие рекомендации:

выбирать безопасную скорость в конкретных дорожных условиях,

соблюдать дистанцию и боковой интервал,

отказаться от необдуманных обгонов и перестроений.

Появилось видео столкновения легковушки и скорой помощи в Минске