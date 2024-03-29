ГАИ предупредила белорусов об "особом контроле" на дорогах из-за потепления. Где выставит патрули на выходных?

Опубликовано: 29.03.2024 09:26 , Обновлено: 29.03.2024

ГАИ Беларуси объявило о предстоящих мероприятиях на дорогах и улицах страны на выходных. Под контроль решили взять места празднования Пасхи и скопления людей. Но и это ещё не всё.

Тем временем, уже 29 марта по всей стране объявили единый день безопасности дорожного движения под названием “Движение по правилам - основа безопасности!”. В ведомстве предупредили, что 29, а ещё 30 и 31 марта “усиленному контролю” подвергнут средства персональной мобильности (электроскутеры, йэлектросамокат и т.п.), велосипеды и мотоциклы.

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В ГАИ рассказали, что причиной такого внимания стало то, что каждый год резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклов наблюдают именно в начале теплого сезона.

“К тяжким последствиям приводит езда без шлема, управление без “прав” или в состоянии опьянения, перевозка пассажиров сверх предусмотренного количества. В прошлом году с участием мотоциклистов совершено 350 ДТП, в которых 41 человек погиб и 245 получили ранения”, - поделились статистикой в Госавтоинспекции.

Там рекомендовали водителями всех видов транспорта быть предельно внимательными в потоке транспортных средств, которых в теплые весенние дни станет больше.

“Выбирайте безопасную скорость движения с учетом конкретной дорожной обстановки, откажитесь от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. Обеспечьте безопасную перевозку детей и пристегните всех находящихся в автомобиле”, - призвали в ГАИ.

Ранее Telegraf.news сообщил, что УГАИ УВД Минского облисполкома предупредило белорусов о проведении “единого дня безопасности” 29 марта. Масштабную профилактическую акцию ГАИ проведёт в Минской области.

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А ещё в ГАИ рассказали о совместных рейдах, проведённых с сотрудниками Белгосстраха и МЧС. Дорожные акции уже прошли в Минске и Могилеве.

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