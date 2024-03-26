К рейдам ГАИ присоединились Белгосстрах и МЧС. Что ждать белорусам?

Опубликовано: 26.03.2024 09:27 , Обновлено: 26.03.2024

В ГАИ рассказали о совместных рейдах, проведённых с сотрудниками Белгосстраха и МЧС. Дорожные акции уже прошли в Минске и Могилеве.

ГАИ Минска совместно с МЧС проверяла наличие и исправность огнетушителей у водителей легковых автомобилей.

“Проведённый рейд показал, что огнетушители были в различном состоянии – многие исправны, но некоторым требовалась перезарядка. Встречались и такие автолюбители, кто в принципе ездил без огнетушителей” — рассказал заместитель начальника ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска Владимир Герасименя.

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В ведомстве напомнили, что наличие исправного огнетушителя в автомобиле обязательно.

Для легковых автомобилей масса огнетушащего вещества в огнетушителе должна составлять не менее килограмма, для грузового — не менее 2 кг. В случае, если грузоподъемность грузового автомобиля превышает 1,5 тонны, потребуется два огнетушителя с массой порошка не менее 4 кг.

Перезарядка порошковых огнетушителей должна осуществляться не реже одного раза в два года (или не реже 1 раза в год в случае установки вне кабины или салона автомобиля).

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Также Госавтоинспекция Могилёва провела рейды с сотрудниками Белгосстраха. Инспекторы ГАИ проверяли необходимые документы и проводили профилактические беседы о соблюдении ПДД, а представители Белгосстраха рассказывали об “обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, и распространяли листовки.

По информации ведомства, совместная акция была направлена на “профилактику дорожно-транспортного травматизма и популяризацию страхования”.

В Госавтоинспекции не анонсировали подобных рейдов, но они вполне могут пройти снова и в других регионах.

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