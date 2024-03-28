В Пинском районе водитель МАЗ насмерть сбил сотрудника ГАИ

Опубликовано: 28.03.2024 12:52 , Обновлено: 28.03.2024

В Пинском районе в ДТП погиб сотрудник местной Госавтоинспекции. О происшествии рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси.

Инцидент произошел утром 28 марта. На автодороге Р-6 “Ивацевичи-Пинск-Столин”, около деревни Стытычево Пинского района, 40-летний мужчина на МАЗ наехал на 35-летнего сотрудника отделения ГАИ, он патрулировал движение на данном участке.

Милиционер погиб на месте.

Сейчас там работает следственно-оперативна группа, выясняют условия происшествия.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в Слуцком районе 20 марта. Автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с мотоциклом. В результате мотоциклист и его пассажирка погибли, водителя с тяжелыми травмами госпитализировали.

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