В Пинском районе водитель МАЗ насмерть сбил сотрудника ГАИ
В Пинском районе в ДТП погиб сотрудник местной Госавтоинспекции. О происшествии рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси.
Инцидент произошел утром 28 марта. На автодороге Р-6 “Ивацевичи-Пинск-Столин”, около деревни Стытычево Пинского района, 40-летний мужчина на МАЗ наехал на 35-летнего сотрудника отделения ГАИ, он патрулировал движение на данном участке.
Милиционер погиб на месте.
Сейчас там работает следственно-оперативна группа, выясняют условия происшествия.
Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в Слуцком районе 20 марта. Автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с мотоциклом. В результате мотоциклист и его пассажирка погибли, водителя с тяжелыми травмами госпитализировали.
Под Слуцком легковушка столкнулась с мотоциклом – двое погибших
Также мы писали о случае в Польше, когда белорус сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу.
Белорус насмерть сбил мужчину во время протестов фермеров в Польше