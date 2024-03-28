Госавтоинспекция анонсировала рейд по Минской области. Кому приготовиться?

Опубликовано: 28.03.2024 15:22 , Обновлено: 28.03.2024

УГАИ УВД Минского облисполкома предупредило белорусов о проведении "единого дня безопасности" 29 марта. Масштабную профилактическую акцию ГАИ проведёт в Минской области.

По информации ведомства, за 2 последних месяца в Минской области выявили 7777 нарушений ПДД со стороны пешеходов и еще 356 нарушений со стороны велосипедистов и людей использующих средства персональной мобильности (СПМ). В результате ДТП с участием пешеходов погибли уже 9 человек и ещё 22 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с эти минское ГАИ решило провести масштабную профилактическую кампанию по вопросам безопасного участия в дорожном движении. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение ПДД велосипедистами и лицами на СПМ, а также водителями в “части предоставления преимущества в движении этой категории”.

В ГАИ напомнили об основных правилах, которых должны придерживаться пешие участники дорожного движения.

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Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и только при их отсутствии - по обочине. Если движение по обочине не представляется возможным, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту.

Велосипедисты при отсутствии велосипедной дорожки обязаны двигаться по тротуару, обочине или пешеходной дорожке, не мешая при этом пешеходам. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.

Пешеходы на СПМ (самокаты, сигвеи, гироскутеры и т.п.) должны передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Согласно ПДД проезжую часть им следует пересекать только по пешеходному переходу. Детям до 14 лет запрещается появляться на проезжей части на СПМ, за исключением дворовых или жилых застроек. Перевозить пассажиров на СПМ, если это не предусмотрено его конструкцией, нельзя. При пересечении проезжей части велосипедист либо человек, использующий средство персональной мобильности, вправе не спешиваться. [/info_b]

“Одна из причин травмирования пешеходов, а также велосипедистов и людей, передвигающихся на СПМ, - недисциплинированность водителей и невыполнение ими требований правил в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества уязвимым участникам дорожного движения. Так, за два месяца в Минской области на пешеходных переходах произошло 13 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 10 получили травмы”, - рассказали в ГАИ.

Дорожная милиция призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными в дорожном движении и проявлять осторожность и внимательность в зоне пешеходных переходов. Также в ведомстве напомнили об необходимости использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Республиканское предприятие “Белтехосмотр” сообщило на своем сайте о начале выдачи разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сроком на три года для новых машин.

«Белтехосмотр» начал выдавать белорусам ТО на 3 года