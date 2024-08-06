ГАИ расставила патрули на гражданских авто по всей Беларуси. За кем пообещали следить с помощью дронов?

Опубликовано: 06.08.2024 17:53 , Обновлено: 06.08.2024

МВД Беларуси сообщило о рейдах ГАИ на гражданских и служебных авто по всей стране. Для поиска нарушителей ПДД пообещали применять в том числе квадрокоптеры.

Как рассказали правоохранители, сотрудники ГАИ организовали смешанный контроль дорожного движения для профилактики и предупреждения ДТП с тяжелыми последствиями. Повышенное внимание - аварийно-опасным участкам и местам концентрации ДТП.

Фото: МВД Беларуси

На особый контроль стражи дорог пообещали взять нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В Госавтоинспекции напомнили водителям, в каких случаях обгон запрещен:

на обозначенных и регулируемых перекрестках,

на пешеходных переходах и на расстоянии меньше 50 метров от них в обе стороны,

на железнодорожных переездах и на дистанции меньше 100 метров перед ними,

на путепроводах и под ними,

в конце подъема и на других участках дорог, где ограничен обзор,

при недостаточной видимости.

Перед обгоном водитель должен убедиться, что участок дороги, куда он собрался выехать, свободен и что своим маневром он не создаст опасную обстановку для других участников дорожного движения.

Даже во дворах? В ГАИ Беларуси показали, где следят за нарушителями ПДД с помощью камер

[info_b]За нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в ситуациях, когда это запрещают ПДД, грозит штраф до 10 базовых величин (до 400 рублей) и лишение прав на срок до одного года (п. 9 ст. 18.13 КоАП Беларуси). [/info_b]

Отработка дорог на Гродненщине

В ГАИ Гродненской области сообщили, что инспекторы “в усиленном режиме” отрабатывают аварийно-опасные участки дорог на территории региона. И уже пресекли 262 нарушения ПДД, рассказали правоохранители.

“Во время отработки сотрудники ГАИ использовали смешанный контроль за дорожным движением. Данные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем”, - предупредили в Госавтоинспекции.

Отработка автодороги на Витебщине

Telegraf.news также писал об отработке 6 августа одной автодороги в Витебской области. Наряды дорожно-патрульной службы выставили в местах, которые характеризуются “наибольшей вероятностью” совершения ДТП, сообщили в ГАИ Витебщины.

Повышенное внимание стражей дорог - своевременному пресечению “грубых нарушений” ПДД.

ГАИ пообещала «отработать» одну из крупнейших автодорог Беларуси. Где будут дежурить патрули?

Кроме того, мы рассказывали, как водителя в Гродно привлекли к административной ответственности за нарушения и лишили прав после просмотра видео с его участием. Сотрудник ГАИ подробно разобрал “лихие маневры” водителя.

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