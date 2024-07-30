"Экономия 2 секунд стоила лишения" - ГАИ после просмотра видео наказала водителя в Гродно за это нарушение

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Опубликовано: 30.07.2024 14:17 , Обновлено: 30.07.2024

В TikTok-канале Autorazborka_PDD опубликовали ролик, где показали "лихие маневры" одного водителя в Гродно и комментарий сотрудника ГАИ на этот счет. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушения и лишили прав.

“Двойная сплошная, зеленый сигнал светофора, одна полоса для движения в прямом направлении. И мы видим, как не спеша автомобиль Audi выезжает на полосу встречного движения и совершает обгон на перекрестке через сплошную. То есть тут совокупность таких факторов, которые могли закончиться не очень хорошо”, - отметил представитель Госавтоинспекции.

Также сотрудник ГАИ порекомендовал водителям притормаживать перед пешеходным переходом, даже если для машин горит зеленый свет, потому что на дорогу может внезапно выскочить человек или животное.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что ГАИ Гомельщины лишила водителя прав на полтора года после того, как посмотрела запись с автомобильного видеорегистратора, опубликованную в соцсетях. Кроме того, 47-летний мужчина получил штраф в размере 10 базовых величин (400 рублей).

«Не успел среагировать» — В Гомеле водителя лишили прав на 1,5 года после публикации записи с видеорегистратора в соцсетях