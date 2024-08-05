ГАИ пообещала "отработать" одну из крупнейших автодорог Беларуси. Где будут дежурить патрули?

Опубликовано: 05.08.2024 19:25 , Обновлено: 05.08.2024

Госавтоинспекция Витебской области объявила о проведении рейдовых мероприятий во вторник, 6 августа. В ведомстве пообещали выставить наряды ДПС в местах, которые больше всего подвержены инцидентам на дороге. Так, на протяжении дня инспекторы будут пристально следить за нарушителями на трассе М-3 "Минск-Витебск".

При этом в Госавтоинспекции подчеркнули: отработка коснётся Лепельского района. Кроме того, в ведомстве рассказали, что патрули будут дежурить в периоды времени, которые характеризуются “наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий”.

“Инспекторы ДПС уделят повышенное внимание своевременному пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, а также на пресечение нарушений скоростных режимов”, — обратили внимание в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились