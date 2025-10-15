ГАИ посоветовала белорусам "отводить взгляд вправо"

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Опубликовано: 15.10.2025 08:54 , Обновлено: 15.10.2025

Белорусская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий и дала несколько практических советов, как изменить свой стиль вождения, если в дороге вас застал проливной дождь.

Синоптики предупредили белорусов о том, что в ближайшие дни их ждут “погодные качели” - волны тепла будут сменяться похолоданием, а во многих районах ожидаются обильные осадки, причём уже не исключён и мокрый снег, а на ближайшие двое суток Белгидромет предупредил о возможных ночных заморозках до 0.. -2 °С в трёх регионах страны:

Витебской,

Могилёвской,

Гомельской областях.

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Такие нестабильные погодные условия требуют от автомобилистов особой концентрации внимания и определённых навыков вождения. С первыми робкими морозами, а также с осенним сокращением светового дня инспекторы рекомендуют водителям перестроиться на “зимний” стиль вождения, а попав в зону интенсивного дождя , придерживаться следующих правил:

не совершать необдуманные маневры,

исключить резкие движения рулем, разгоны и торможения,

включить ближний свет фар,

выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

В ГАИ Брестчины напомнили о том, что в условиях дождя у автомобиля неизбежно падает коэффициент сцепления колес с дорогой, поэтому на большой скорости легко потерять управление. Мокрая дорога также увеличивает тормозной путь авто, что также следует учитывать при движении. Чтобы не допустить возможного аквапланирования , образовавшиеся на дороге лужи рекомендуют проезжать на минимально возможной постоянной скорости, при этом руль следует держать строго прямо.

Если же вы попали под ливень, безопаснее будет переждать его, а не продолжать движение практически вслепую. Инспекторы рекомендуют в таких случаях съехать с проезжей части , включить аварийку, фары и переждите ливень. При этом следует помнить, что парковаться под деревьями или рядом с конструкциями с высокой парусностью (такими как рекламные щиты и придорожные баннеры) в непогоду небезопасно - по возможности следует выбирать более безопасное место.

Отдельные рекомендации ГАИ касаются ночного вождения и поездок в условиях плохой видимости (например, в условиях густого тумана). В данном случае главный риск представляет ослепление встречным транспортом , что может привести к дезориентации водителя и, как следствие, к аварии.

Водителям инспекторы рекомендовали “сохранять спокойствие” при ослеплении и постараться отвести взгляд вправо, а не на источник яркого света. Чтобы не вылететь за пределы своей полосы, водителю посоветовали ориентироваться на край дороги.

“Немедленно включите аварийную световую сигнализацию и, не перестраиваясь, снизьте скорость движения и остановитесь. Прежде, чем продолжать движение, дождитесь полного восстановления зрения”, - посоветовали в ГАИ.

Кроме того, инспекторы призвали водителей проверить, чтобы фары их авто не слепили встречный поток - для этого достаточно правильно отрегулировать световые приборы. В сложных погодных условиях эксперты посоветовали использовать противотуманные фары, а самим - избегать прямого взгляда на фары встречного транспорта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее Госавтоинспекция Минска призвала водителей и пешеходов соблюдать правила, которые диктует не только ПДД Беларуси, но и погода. В ближайшие дни в стране ожидаются дожди, кое-где возможен мокрый снег, туманы и усиление ветра.

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