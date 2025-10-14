Победит ли тепло? Синоптики предупредили о "погодных качелях" в Беларуси до конца октября

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Опубликовано: 14.10.2025 14:00 , Обновлено: 14.10.2025

Синоптики предупредили о «погодных качелях», которые белорусам, вероятнее всего, придётся наблюдать во второй половине октября. Пока погоду в стране определяет холодная арктическая воздушная масса. Удастся ли переломить синоптическую ситуацию приближающемуся тёплому фронту?

От холода к приятному осеннему теплу погоду будет бросать в ближайшие дни, сообщили авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб».

После нескольких дней заметного похолодания, когда в отдельных районах страны даже успел выпасть первый снег, уже к четвергу, 16 октября, температурный фон повысится на пару дней - до +8..+14°С, а по юго-востоку страны к выходным и вовсе потеплеет до +16°С .

При этом кратковременных дождей, несмотря на относительное потепление, избежать не удастся. С большей вероятностью их стоит ожидать жителям северных районов Беларуси – именно там будет проходить очередной арктический фронт.













«Он испортит погоду в выходные и принесет очередное похолодание. В воскресенье днём до +4..+10°С и вновь будут возможны смешанные осадки», - предупредили специалисты.

Они также озвучили свой предварительный прогноз на вторую половину октября. Исходя из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), над северо-западом Европы до конца месяца будет преобладать высотная ложбина. Это будет способствовать тому, что уже на следующей неделе над нашим регионом могут установиться более тёплые южные, юго-западные потоки.

Как следствие, общий температурной фон на следующей неделе специалисты спрогнозировали несколько выше климатической нормы. Такая синоптическая картина, по их словам, может сохраниться вплоть до последних дней октября.