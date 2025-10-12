ГАИ предостерегла белорусов от таких действий в "личном транспорте"

Опубликовано: 12.10.2025 15:59 , Обновлено: 12.10.2025

Госавтоинспекция Минска призвала водителей и пешеходов соблюдать правила, которые диктует не только ПДД Беларуси, но и погода. В ближайшие дни в стране ожидаются дожди, кое-где возможен мокрый снег, туманы и усиление ветра.

В ГАИ для водителей дали ряд рекомендаций, среди которых были как стандартные - “выбрать безопасную скорость, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал» - так и неожиданные. Например, не пытаться преодолевать водные преграды на личном автомобиле, а остановиться и ждать у обочины с включенной сигнализацией.

“Если непогода застала в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться”, - попросили в ГАИ, не уточнив, можно ли не останавливаться в служебных машинах.

Пешеходам также рекомендовали соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги, особенно в условиях плохой видимости из-за дождя и тумана.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси на 12 октября 2025 года обьявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождей. По данным метеорологов, основное влияние на Беларусь окажет его активный холодной фронт, который принесет днём дожди на большую часть территории и откроет дорогу арктической воздушной массе. К вечеру по северу страны уже возможны кратковременные дожди с ледяной крупой .

Ждать ледяную крупу? Белгидромет выпустил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси