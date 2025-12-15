В Беловежской пуще в середине декабря распустились «подснежники»

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Опубликовано: 15.12.2025 10:43 , Обновлено: 15.12.2025

Необычные для середины декабря новости пришли сегодня из Беловежской пущи. Там на днях заметили первоцветы, распустившиеся несмотря на календарную зиму.

Пресс-служба национального парка «Беловежская пуща» 15 декабря поделилась фотографией зацветшей ветреницы дубравной, которую сотрудники парка заметили в лесу в начале декабря. Именно эти первоцветы в Беларуси часто ошибочно называют подснежниками.

Фото: ГПУ НП «Беловежская пуща»

Причиной декабрьского цветения ветреницы дубравной специалисты назвали “излишне высокие температуры” и постоянное колебание температур от плюса к минусу. По словам специалистов, такое непостоянство декабрьской погоды нарушает естественный период покоя у растений, что в итоге приводит к преждевременному раскрытию почек, появлению листьев и даже цветению растений, которые обычно “спят” до весны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики уже предупредили белорусов о новой волне потепления, которая придёт на смену трёхдневной зиме, резко нагрянувшей в минувшие выходные. Однако вместе с ним вернутся осадки в виде дождя и мокрого снега, туманы и гололедица. Впрочем, вторая половина недели может порадовать по-настоящему весенней погодой.

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