В ГАИ предупредили белорусов об эвакуации авто и до 74 руб штрафа. Где и за что?

Опубликовано: 19.12.2023 18:11 , Обновлено: 19.12.2023

В Госавтоинспекции Минска 19 декабря обратились к водителям с требованием соблюдать правила парковки. В первую очередь, там попросили не мешать другому транспорту, особенно служебному. При этом в ведомстве не забыли упомянуть и о штрафах.

“Автолюбители создают препятствие для движения и работы транспортных средств оперативного назначения, дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, оставляя свой транспорт при въездах и выездах во дворах, проездах в арках, местах размещения контейнеров для сбора бытовых отходов”, - пожаловались в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что такое поведение является нарушением действующих ПДД Беларуси. А значит водителям грозят административные наказания.

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Так, на первый раз штраф составит 37 рублей (одну базовую), на второй - 74 рубля (2 б.в.). Причем наложение штрафа не исключает куда более худший исход. “Кроме того, инспекторы ГАИ вправе эвакуировать транспорт, который стоит с нарушением ПДД”, - предупредили в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Бресткой области заявили, что водители должны соблюдать определенные правила в жилых и пешеходных зонах. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают — или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности.

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