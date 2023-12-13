ГАИ предупредила белорусов о штрафах до 200 базовых накануне НГ и Рождества. Кого попросила «не оставаться равнодушными»?

Опубликовано: 13.12.2023 11:47 , Обновлено: 13.12.2023

В преддверии зимних праздников Госавтоинспекция напомнила водителям, что садиться за руль после употребления спиртного недопустимо: прежде всего, это может спровоцировать ДТП. А еще обернуться штрафом – сколько и за что именно?

Величина штрафа за езду в нетрезвом виде зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе, уточнили в отделе ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. И привели пример:

«Если содержание алкоголя в организме от 0,3 до 0,8 промилле, то наказание – штраф 100 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года. Если концентрация выше 0,8 промилле, то – 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет».

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Еще один способ предотвратить возможную трагедию на дороге предложили в ГАИ:

«Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие. И им под силу отговорить его от поездки. Или спрятать ключи от машины».

ГАИ обратилось ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к этой проблеме: звонить по номеру 102, причем, сообщать не только о пьяных водителях, но и о пешеходах.

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