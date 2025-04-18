Кубраков предупредил ГАИ Беларуси, за что водителям "пощады быть не должно"

Опубликовано: 18.04.2025 15:02 , Обновлено: 18.04.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на инструктаже сотрудников подразделений ГАИ Минска 18 апреля рассказал стражам дорог, за что водителям "не должно быть пощады". Глава МВД пояснил, как инспекторы "должны организовать служебную деятельность".

Кубраков на этом инструктаже обозначил проблему правонарушений среди мотоциклистов. “К сожалению, в дорожных происшествиях с их участием каждый год погибает около 30 человек, свыше 300 получают травмы”, - назвал данные он.

Фото: МВД Беларуси

И чтобы “эффективнее профилактировать” эти нарушения, по мнению министра, нужна “соответствующая подготовка, экипировка, оснащение”. Эти слова главы МВД прозвучали на фоне презентации правоохранителям нового патрульного мотоцикла ДПС Minsk СХ 650, изготовленного, по информации Telegram-канала ведомства, на Минском мотовелозаводе. “Этот экземпляр пополнит автопарк ОГАИ Центрального РУВД”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16809” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в источнике.

Фото: МВД Беларуси

А Кубраков тем временем завил, что правоохранители “должны организовать служебную деятельность таким образом, чтобы любой мотоциклист видел в сотруднике ГАИ в первую очередь человека, который окажет ему помощь”. “Но к тем, кто грубо нарушает ПДД, пощады быть не должно!” - считает министр внутренних дел.

Ранее Telegraf.news писал, что глава белорусского МВД 15 апреля представил личному составу УВД Витебского облисполкома их нового руководителя — Максима Субботу. Там глава МВД потребовал от сотрудников милиции “качественно работать” с одной категорией белорусов.

Кубраков приказал милиции «качественно работать» с этой категорией белорусов

Также мы рассказывали, что в милиции Минска предупредили жителей столицы, что с наступлением теплой погоды взяли “под острый контроль” места массового отдыха, парки и скверы.

Милиция предупредила минчан о начале «особого контроля». Кому кроме курильщиков и владельцев собак приготовиться?