ГАИ Беларуси рассказала, в каком случае отдать им авто будет единственным "верным решением"

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Опубликовано: 18.04.2025 14:01 , Обновлено: 18.04.2025

В ГАИ Беларуси рассказали, в каком случае отдать стражам дорог машину станет единственным "верным решением". Инспекторы рассказали про утилизацию машин, разъяснив нюансы.

Так, если водитель хочет утилизировать свое авто, в ГАИ сказали, что сперва нужно подать заявление на эту процедуру. “Во-первых, это [утилизация] возможно, когда собственник авто сдает в регистрационное подразделение ГАИ свидетельство о регистрации авто и регистрационные знаки , при этом автомобиль для осмотра предоставлять не нужно”, - рассказали стражи дорог.

Но даже если документы и знаки машины потеряли, отправить машину на утилизацию можно, когда в течение года автомобиль не эксплуатируют. “Мы в регистрационном подразделении проверим это по базам, и он будет утилизирован”, - продолжили в ГАИ.

Также можно сдать на утилизацию транспорт при наличии документа о его принятии в промышленную переработку из-за пожара, ДТП и пр.

“И даже если все перечисленные варианты к вашему случаю не подходят, останется одно, но верное решение: предоставьте автомобиль без документов нам, и он также будет утилизирован”, - добавили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ устанавливает временное, на 2025 год, освобождение от уплаты утилизационного сбора для ряда новых грузовиков.

Лукашенко до конца 2025 года отменил утильсбор для некоторых грузовых авто и прицепов