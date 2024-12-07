ГАИ отправила "Стрелу" в 2 области и "усилила контроль" по всей Беларуси

Опубликовано: 07.12.2024 13:21 , Обновлено: 10.12.2024

Госавтоинспекция Беларуси предупредила об "усиленном контроле" на дорогах страны в субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря. Для "отработок" в два региона отправили наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела" МВД. Кроме того, ГАИ предупредила об отдельных 8-дневных рейдах на Брестчине.

“Стрелу” Госавтоинспекция [link href=“https://t.me/pressmvd/15192” target=“_blank” rel=“noopener”] отправила [/link] для “отработок наиболее аварийно-опасных участков дорог” на Витебщине и Минщине. Как сообщили в ГАИ, их экипажи работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей. Вот что на “особом контроле” инспекторов:

состояние покрышек машин,

соблюдение скоростных режимов,

соблюдение правил проезда переходов и выезда на полосу встречного движения.

В ГАИ рассказали, что организовали “круглосуточный контроль” за состоянием дорог, в том числе с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В ведомстве отчитались, что за период с 1 декабря составили 12 административных протоколов в отношении “должностных лиц” дорожных и коммунальных организаций за нарушения правил содержания дорог.

В Госавтоинспекции напомнили, что при мокром снеге с дождем, околонулевой температуре, тумане и гололедице водителям следует выбирать “наиболее безопасную скорость”, дистанцию и боковой интервал на дороге, а также не допускать резких маневров.

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В Пинском районе - 8-дневные рейды

В отделе ГАИ Пинского РОВД [link href=“https://t.me/pinsk_telegram/13106” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что с 6 по 13 декабря на трассе Р-6 “Ивацевичи-Пинск-Столин” объявили профилактическую акцию для водителей, в ходе которой им расскажут о “важности контроля за техническим состоянием” транспорта.

На Гомельщине - рейды возле пешеходных переходов

ГАИ Гомельщины заявила, что ее инспекторы “на страже безопасности 24/7”, и тоже сообщила, что сотрудников ведомства перевели на “усиленный вариант несения службы” в выходные. В Госавтоинспекции предупредили, что наряды расставили в том числе на загородных трассах.

“Особое внимание будет уделяться безопасности, в первую очередь пешеходов. Продолжится несение службы вблизи пешеходных переходов”, - рассказали стражи дорог.

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На Гродненщине - “усиленный контроль” за “бесправниками”

И в Гродненской области сотрудники ГАИ вышли на дороги республиканского и местного значений “в целях профилактики”. “Усиленный контроль” стражи дорог [link href=“https://vk.com/wall-70041595_27202” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] за пьяными водителями и “бесправниками”, а “особое внимание” решили уделить пешеходам и велосипедистам.

“В период отработки организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением”, - добавили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в Госавтоинспекции Минска призвали водителей поискать в кошельке монету номиналом 5 копеек. Сделать это нужно для того, чтобы проверить, соответствует ли глубина протектора шин нормативам, ведь с 1 декабря в Беларуси нужно ездить исключительно с зимней резиной.

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