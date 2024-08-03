ГАИ отправила патрули "Стрелы" в разные части Беларуси. На каких дорогах контроль?

Опубликовано: 03.08.2024 12:04 , Обновлено: 03.08.2024

Госавтоинспекция для "оказания практической помощи" отправила специальное подразделение дорожно-патрульной службы "Стрела" в Брестскую, Могилевскую области и Могилев. Задача "Стрелы" - выявить и пресечь нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями.

Помощь местным инспекторам ГАИ понадобилась для обеспечения безопасности дорожного движения на выходных 3 и 4 августа. “Стрела” отработает аварийно-опасные участки дорог в регионах и областном центре, рассказали в МВД.

Кроме того, под контролем стражей дорог - места массового отдыха граждан. В ГАИ напомнили важные правила безопасности для водителей:

не садиться за руль в состоянии опьянения,

выбирать безопасный скоростной режим с учетом погоды,

оценивать состояние дороги и степень видимости там,

держать безопасную дистанцию,

избегать резких маневров.

Спецмероприятия “Фильтр” и “Паутина” на Могилевщине

К слову, с 3 по 5 августа в Могилеве, а также на территории семи районов области Госавтоинспекция организовала специальные профилактические мероприятия “Фильтр” и “Паутина”. Вот где инспекторы будут особенно контролировать ситуацию на дорогах:

Бобруйский район,

Быховский,

Горецкий,

Климовичский,

Костюковичский,

Могилевский,

Осиповичский.

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Кстати, на этих выходных ГАИ также проводит профилактические мероприятия в Витебской области. Особо пристальное внимание стражи дорог пообещали уделить мотоциклистам и их “физическому состоянию”.

В Госавтоинспекции сообщили, что инспекторы в своей работе будут использовать негласный и смешанный контроль, а патрули выставят в местах массового отдыха населения.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в управлении ГАИ УВД Могилевщины рассказали и показали, как при помощи камер во дворах, на перекрестках, заправках следят за нарушителями правил дорожного движения (ПДД). «За происходящим на дороге наблюдают в оперативно-дежурной службе управления ГАИ”, - рассказали в ведомстве.

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