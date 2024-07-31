ГАИ Беларуси объявила 4-дневные рейды на мотоциклистов. А кого предупредила о штрафах до 320 рублей?

Опубликовано: 31.07.2024 16:00 , Обновлено: 31.07.2024

В Госавтоинспекции Витебской области сообщили о проведении рейдовых мероприятий до 4 августа. Особо пристальное внимание стражи дорог пообещали уделить мотоциклистам и их "физическому состоянию". Ожидается, что патрули будут использовать негласный и смешанный контроль, и отправятся в места "массового отдыха граждан".

Кроме того, инспекторы запланировали провести профилактические мероприятия на дорогах сельсоветов и других населённых пунктов Витебской области. В поле зрения — соблюдение правил дорожного движения, а также “физическое состояние граждан”. Проще говоря, в ГАИ предупредили: будем “ловить” пьяных мотоциклистов. Также пристальное внимание уделят водителям без прав, удостоверениям “не с той” категорией, скоростному режиму и правилам маневрирования.

А вот на Минщине вовсю следят за тем, чтобы белорусы правильно перевозили своих детей. Инспекторы подчеркнули, что акция продлится все летние каникулы, то есть до 31 августа. По словам сотрудников ГАИ, перед каждым водителем стоит задача — создать максимально безопасную обстановку для тех, кто находится внутри салона. Особенно важно контролировать правильную установку детских кресел, или бустеров.

[info_b]Согласно ст.18.13 КоАП РБ, за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров предусмотрен штраф до 4 БВ — на сегодняшний день это 160 белорусских рублей. Если нарушение совершено повторно, размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (320 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились