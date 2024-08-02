ГАИ предупредила о рейдах в 7 районах Беларуси. Кого будут "ловить" в рамках "Фильтра" и "Паутины"?

Опубликовано: 02.08.2024 16:19 , Обновлено: 02.08.2024

Госавтоинспекция Могилёвского района предупредила о профилактических мероприятиях, которые пройдут на территории области в предстоящие выходные, с 3 по 5 августа. Так, особое внимание инспекторы пообещали направить на "укрепление дисциплинированности" участников дорожного движения.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий “Фильтр” и “Паутина” сотрудники ГАИ решили заняться предупреждением ДТП, “выявлением водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения”, а также теми, у кого нет прав. Рейды пообещали провести в Могилёве, а также в 7 регионах области:

Бобруйском;

Быховском;

Горецком;

Климовичском;

Костюковичском;

Осиповичском.

Помимо этого, о проведении рейдов до 4 августа сообщили в ГАИ Витебской области. Особо пристальное внимание стражи дорог пообещали уделить мотоциклистам и их “физическому состоянию”. Ожидается, что патрули будут использовать негласный и смешанный контроль, и отправятся в места “массового отдыха граждан”.

Кроме того, инспекторы [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/14246” target=“_blank” rel=“noopener”] запланировали [/link] провести профилактические мероприятия на дорогах сельсоветов и других населённых пунктов Витебской области. В поле зрения — соблюдение правил дорожного движения, а также «физическое состояние граждан». Проще говоря, в ГАИ предупредили: будем «ловить» пьяных мотоциклистов. Также пристальное внимание уделят водителям без прав, удостоверениям «не с той» категорией, скоростному режиму и правилам маневрирования.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Беларуси напомнили, сколько придётся заплатить нарушителю ПДД, если он не оплатит выписанный ему штраф в течение 30 дней. По словам инспекторов, через месяц в гости к должникам придут судебные исполнители и сотрудники ГАИ, которые заставят заплатить в принудительном порядке куда большую сумму.

На сколько увеличат штраф за нарушение ПДД, если его не оплатить за 30 дней? В ГАИ Беларуси напомнили