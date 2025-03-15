ГАИ организовала скрытые «выходные» рейды. В какие две области Беларуси пустили «Стрелу»?

Опубликовано: 15.03.2025 11:53 , Обновлено: 15.03.2025

В МВД рассказали, кому из автомобилистов в эти выходные, 15 и 16 марта, Госавтоинспекция решила уделить "повышенное внимание" в ходе своих уже традиционных рейдов выходного дня. Их организуют в дополнение к ранее объявленным общереспубликанским профилактическим акциям. Не обойдётся, в частности, без дополнительных патрулей спецподразделения ДПС "Стрела", которые выпускают на дороги каждые выходные, но всякий раз - в разные регионы страны.

Так, в МВД сообщили, что в эти выходные “Стрелу” можно будет наблюдать наиболее аварийно-опасных участках дорог Витебской и Минской областей. Приоритет при патрулировании инспекторы пообещали отдавать следующим нарушениям Правил дорожного движения (ПДД):

нарушениям правил проезда переходов и перекрестков,

игнорированию сигналов светофора,

нарушениям правил обгона и пересечения проезжей части,

использованию световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами,

соблюдению ПДД и перевозки пассажиров водителями маршруток.

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Инспекторы пообещали дать “принципиальную оценку” действиям как водителей, так и пешеходов, которые “допускают грубые нарушения ПДД”, особенно, тем, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом виде или без действующего водительского удостоверения.

[info_b]В МВД отдельно отметили “переменчивые погодные условия”, которые спрогнозировали на выходные синоптики, и призвали всех участников дорожного движения “безоговорочно соблюдать ПДД, быть осмотрительными и благоразумными”, а также постоянно следить за окружающей обстановкой и не отвлекаться во время движения.[/info_b]

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Усиленный контроль на Гродненщине

Отдельно об усилении контроля за дорожным движением в выходные дни сообщила ГАИ Гродненщины. “Отрабатывать” участки автодорог республиканского и местного значения там пообещали с помощью негласного и смешанного контроля.

Особо внимание пообещали уделить:

водителям в состоянии алкогольного опьянения,

водителям без права управления,

уязвимым участникам дорожного движения (то есть пешеходам и велосипедистам).

О тематических рейдах в других регионах Беларуси, которые продлятся в том числе и в эти выходные, Telegraf.news рассказывал ранее. Под прицел инспекторов ГАИ, как сообщалось, попадут и водители маршруток, и родители, перевозящие детей, и сами несовершеннолетние, у которых впереди маячат весенние школьные каникулы.

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