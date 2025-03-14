До 15 см? Из-за сильных снегопадов синоптики продлили оранжевый уровень опасности для 2 областей Беларуси

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Опубликовано: 14.03.2025 14:56 , Обновлено: 14.03.2025

Март 2025-го удивляет своими "качелями": после температур около +20°С первый весенний месяц принес белорусам дожди, мокрый снег и сильный ветер. На выходных, по прогнозам синоптиков, стоит приготовиться к сильным снегопадам. Из-за них Белгидромет продлил на субботу, 15 марта, оранжевый уровень опасности для двух областей.

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23111” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] специалистов, ночью и утром 15 марта по юго-восточной половине Республики стоит ждать сильный снег и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности Белгидромет [link href=“https://pogoda.by/weather/weather-warnings” target=“_blank” rel=“noopener”] продлил [/link] на этот день для Брестчины и Гомельщины.

Впрочем, по информации синоптиков, снегопады там начнутся в 21 час 14 марта и продлятся до 9 часов 15-го на Брестчине и до 10 часов на Гомельщине. А по всей стране на отдельных участках дорог стоит быть готовым к гололедице.

Кстати, по прогнозу Белгидромета, в субботу компанию снегу составят дожди по юго-восточной половине Беларуси, а еще порывистый ветер местами по югу. По температуре картина такая: минимальная ночью - -1..-7°С, по юго-востоку - 0..+2°С, а максимальная днем - +2..+8°С.

В Telegram-канале Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/17339” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что вечером 14 марта с юга к Беларуси подойдет теплый фронт волнового циклона. “Примерно с 21 часа осадки в виде дождя начнутся в Брестской и Гомельской областях. По мере продвижения фронта на восток, вместе с падением температуры воздуха, дождь сменится мокрым снегом”, - рассказали специалисты.

По прогнозу модели ECMWF, “наиболее интенсивные снегопады с существенным ухудшением видимости” пройдут рано утром 15 марта на Гомельщине. “Здесь при температуре 0..+2°С к полудню субботы может нападать до 10–15 см мокрого снега”, - сказали в Telegram-канале Nadvorie.

И пока юг будет заметать, на остальной части Беларуси ночью в субботу стоит ждать морозец от -2 до -6°С, а днем - около +4°С и без осадков.

“Арктическое вторжение в наш регион неизбежно и начнется после обеда 16 марта, а 17-го случится самый пик его: холод достигнет территории Беларуси”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/17341” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Nadvorie. Там продолжили, что адвекция холода с севера на территорию Беларуси “будет недолгой”.

[info_b]Адвекция в метеорологии — это перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и др.[/info_b]

Через день она должна ослабнуть и пойти на восток, в сторону России. “Холодная воздушная масса, оставшаяся без подпитки с севера, будет быстро трансформирована, прогрета весенним солнцем”, - пояснили специалисты.

Они добавили, что “окончательно потеплеет” примерно 22 марта, когда в регион пойдет теплый воздух с юга Европы.

Ранее Telegraf.news писал, что республиканское предприятие “Минскэнерго” сообщило утром 14 марта, что шквалистый ветер, дождь и мокрый снег привели к перебоям электроснабжения на Минщине. По информации энергетиков, в Пуховичском районе 10 населенных пунктов остались без света.

В Пуховичском районе непогода оставила без света 10 населенных пунктов