ГАИ Минщины начала «массированную отработку» трёх республиканских трасс. Где и что проверяют?

Опубликовано: 14.03.2025 12:48 , Обновлено: 14.03.2025

В Беларуси региональные подразделения Госавтоинспекции начали серию рейдов на дорогах. Инспекторы в том числе решили обратить внимание на аварийно-опасные участки. Журналист Telegraf.news узнал, где и когда пройдут проверки и какие нарушения станут основными объектами внимания инспекторов.

Так, в Минской области с 14 по 16 марта работники ГАИ проводят «массированную отработку» аварийно-опасных участков автодорог М-3 «Минск-Витебск», Р-28 «Минск — Молодечно-Нарочь» и Р-55 «Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи».

Инспекторы ГАИ, используя «гласный и смешанный контроль», решили выявлять грубые нарушения ПДД, которые чаще всего приводят к ДТП с тяжёлыми последствиями. В фокусе внимания:

превышение скорости

управление транспортным средством в состоянии опьянения или без прав

непредоставление преимущества пешеходам

нарушения правил перевозки пассажиров (в первую очередь, детей).

Также будут контролироваться нарушения со стороны пешеходов, водителей велосипедов и маршруток.

В Гомельской области аналогичные проверки 14 и 15 марта пройдут на участках трасс М-8 «Граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» и Р-36 «Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины».

Параллельно, с 12 по 21 марта, в Могилёвской области ГАИ проводит «декаду безопасности дорожного движения». Главная цель — предотвратить ДТП с участием детей. Сотрудники ГАИ анонсировали усиленную профилактическую работу с населением.

Так, водителям будут напоминать об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности и о правилах безопасного поведения детей на дороге.

В ГАИ напомнили, что нарушение правил перевозки детей (неиспользование детского автокресла) может обернуться для водителя штрафом до 4 базовых величин при первом нарушении. Сейчас это 168 рублей.

В Минске тем временем продолжается рейд по маршрутными такси. Инспекторы тщательно проверяют наличие и использование ремней безопасности (как водителями, так и пассажирами). Контролируется перевозка пассажиров сверх установленной нормы, наличие у водителя необходимых документов и прохождение им предрейсового осмотра, соблюдение других правил пассажирских перевозок.

Издание ABW, в свою очередь, отметило, что меры активно принимают не только к водителям, но и к пассажирам. Самым распространённым нарушением стал непристёгнутый ремень безопасности.

В Госавтоинспекции заявили, что после введения реестра автомобильных перевозок водители маршрутных такси стали «более дисциплинированными» и «внимательными к требованиям ПДД».

Ранее журналисты Telegraf.news писали о том, почему ГАИ рекомендовала водителям 14 марта держать руль двумя руками.

«Погода шепчет» — ГАИ призвала белорусских водителей держаться двумя руками за руль 14 марта