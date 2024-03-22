ГАИ объявила скрытые рейды на двух белорусских трассах в выходные. За кем решили следить из «гражданского» авто?

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Опубликовано: 22.03.2024 09:23 , Обновлено: 22.03.2024

Госавтоинспекция Брестской области объявила рейдовые мероприятия на предстоящие выходные. Планируется, что они стартуют уже в пятницу, 22 марта, и завершатся лишь в понедельник, 25 марта. Узнали, какие два участка республиканских дорог решили тщательно "отработать" и за кем будут скрытно следить из автомобилей "гражданского исполнения".

На этот раз в ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ Брестской области решили отработать аварийно-опасные участки двух автомобильных дорог, а именно:

трассы М-10 «Граница Российской Федерации(Селище)-Гомель-Кобрин»,

трассы Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».

“Повышенное внимание” инспекторы пообещали уделять выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причиной аварий, в частности:

несоблюдение скоростных режимов,

нарушение правил обгона и маневрирования,

управление транспортным средством в состоянии опьянения,

вождение без прав,

нарушениям ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов.

При этом в ГАИ подчеркнули, что контролировать дорожную обстановку планируют не только на транспортных средствах оперативного назначения, но и вести скрытое наблюдение - в авто “гражданского исполнения без специальной цветографической окраски” . Кроме того, инспекторы пообещали задействовать мобильные датчики контроля скорости.

Где ещё в выходные ГАИ запланировала рейды?

Отработку местных автомобильных дорог, в том числе путем негласного и смешанного контроля, пообещали с 22 по 24 марта и инспекторы ГАИ в Минской области . Там сообщили, что наряды дорожно-патрульной службы “сконцентрируют” в местах, которые “характеризуются наибольшей вероятностью совершения правонарушений” и ДТП, а “особое внимание” решили уделить нарушениям со стороны следующих участников дорожного движения:

мотоциклистов,

автомобилистам, превышающим скорость и нарушающим правила обгона,

нетрезвым и бесправным водителям.

Ранее о тематических рейдах, запланированных на грядущие выходные, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома . Там до 25 марта объявлены тематические рейдовые мероприятия на загородных автодорогах. Причем проводить проверки пообещали совместно с транспортной инспекцией, а на «особой контроль» взять, в частности, водителей маршрутных транспортных средств, а также автобусов.

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В Могилёве также продолжается тематическая акция по “профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей. В областной ГАИ заявили, что под пристальным вниманием инспекторов до 24 марта будут наиболее “уязвимые участки” местных дорог.

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Похожую акцию на время школьных каникул (то есть до 1 апреля ) объявили в Минской области . Там ГАИ пообещала провести “профилактику ДТП с участием несовершеннолетних”, а на дорогах следить, в числе прочего, за правилами перевозки детей.

Кроме того, в течение этих выходных по всей Беларуси продолжится долгосрочная республиканская профилактическая акция “Движение по правилам!”, направленная на “профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности”. Она завершится лишь во вторник, 26 марта .

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