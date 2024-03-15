ГАИ Беларуси объявила декаду "профилактики" на дорогах. Где и кому приготовиться?

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Опубликовано: 15.03.2024 11:50 , Обновлено: 18.03.2024

Госавтоинспекции двух областей Беларуси запланировали очередные акции, которые направлены на предупреждения инцидентов на дороге. В период с 15 по 24 марта особенно внимательным нужно быть водителям, пешеходам и велосипедистам. Об этом рассказали в официальных соцсетях двух ведомств.

В Могилёве проверят “уязвимые участки” на дорогах

В Могилёве акция направлена на “профилактику дорожно-транспортного травматизма у детей”. Кроме того, под пристальное внимание ГАИ во время декады — с 15 по 24 марта — должны попасть наиболее “уязвимые участки” на дороге, сообщили в официальном Telegram-канале УВД Могоблисполкома.

Сотрудники ДПС напомнили, что при перевозке детей нужно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помимо этого, не забывать о гаджетах, которые во время движения лучше отложить в сторону.

ГАИ предупредила, что детям до 14 лет запрещено ездить по дороге на велосипеде, если рядом нет взрослых. А для того, чтобы перейти на другую сторону, нужно слезть и сделать это пешком.

Где пройдёт “массированная отработка” автодороги?

Госавтоинспекция Слуцкого района запланировала провести с 15 по 18 марта “массированную отработку” автодороги Р-23 Минск – Микашевичи. Поводом для этого стали ДТП со смертельным исходом на участке в 2024 году.

Пристальное внимание ГАИ будет направлено на скоростной режим, правильную перевозку пассажиров, а также на пешеходов, которые не соблюдают ПДД. Кроме того, быть начеку стоит велосипедистам и тем, кто ездит на самокатах, рассказали в УВД Минского облисполкома.

“Безопасные каникулы”

В то же время в Минской области ГАИ объявила акцию “Безопасные каникулы” — с 18 марта по 1 апреля. Цель — “профилактика ДТП с участием несовершеннолетних накануне и во время каникулярного периода”.

Инспекторы запланировали провести информационно-разъяснительные беседы в школах, а также в организациях, чтобы в том числе обратить внимание на безопасное поведение детей “на дороге, в транспорте и во дворах”.

В ГАИ также напомнили, что за нарушение правил перевозки детей, согласно ч.6 ст.18.13 КоАП водителю грозит штраф до четырех базовых величин (сейчас 160 рублей).

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