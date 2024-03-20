Гродненская ГАИ объявила рейды на загородных дорогах. Что решили проверять и кого взять «на особый контроль»?
ГАИ УВД Гродненского облисполкома объявила о начале тематических рейдовых мероприятий в регионе, причём проводить их в течение шести дней пообещали не только на улицах областного центра и крупных городов, но и на загородных автодорогах совместно с транспортной инспекцией.
Рейдовые мероприятия, по данным областной ГАИ, будут проводить с 20 по 25 марта , а на “особой контроль” возьмут, в частности, водителей маршрутных транспортных средств, а также автобусов. Особое внимание пообещали уделить следующим аспектам эксплуатации пассажирского транспорта:
- должному внешнему виду пассажирского транспорта,
- его техническому состоянию,
- наличию разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
Целью данных рейдов, как пояснили в ГАИ, станет профилактика и “снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта”.
Ранее Телеграф рассказывал, что в начале марта во время подобного рейда в той же Гродненской области инспекторы оштрафовали не только водителя междугородного рейса маршрутки, но и его пассажиров.
В Гродненской области ГАИ остановила маршрутку и оштрафовала водителя и пассажиров. За что?
Напомним также, кроме локальных рейдов дорожной инспекции в настоящее время по всей Беларуси ГАИ объявила общереспубликанскую профилактическую акцию “Движение по правилам!”. Планируется, что она продлится до 26 марта , а её главной целью станет “профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности”.
ГАИ объявила восьмидневные рейды по всей Беларуси. Кому быть особенно внимательными?