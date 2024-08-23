ГАИ объявила рейды по Беларуси. Кого будут ловить, кроме "усталых" водителей?

Опубликовано: 23.08.2024 11:32 , Обновлено: 23.08.2024

ГАИ совместно с Транспортной инспекцией пообещали провести рейды на дорогах Беларуси. Один из них — "ради безопасности пассажиров". Кого и где будут ловить?

Рейды, связанные с усталостью водителей автобусов

Так, в Госавтоинспекции сообщили о “профилактическом мероприятии” 24-25 августа в основном на дорогах республиканского назначения.

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На сайте Министерства транспорта и коммуникаций сказано, что к республиканским автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, включенные в сеть международных автомобильных дорог, а также автомобильные дороги, обеспечивающие транспортные связи:

города Минска с административными центрами областей, Национальным аэропортом «Минск»;

административных центров областей между собой;

административных центров областей с аэропортами, находящимися вне их городской черты, и административными центрами районов;

административных центров районов между собой по одному из направлений;

городов областного подчинения с административным центром области, на территории которой эти города расположены;

железнодорожных станций (внеклассных и I класса), расположенных вне городов, пунктов пропуска через государственную границу, а также иных объектов, имеющих государственное значение, с республиканскими автомобильными дорогами.

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Там объяснили, что в августе 2024 года “участились случаи совершения ДТП водителями автобусов международного сообщения, связанные с усталостью водителей”.

Поэтому рейды будут направлены на соблюдение водителями автобусов:

правил дорожного движения; режима рабочего времени и отдыха.

Цель — “предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий”.

Мероприятия “Фильтр” и “Паутина”

Тем временем Госавтоинспекция Могилевщины сообщила о профилактических мероприятиях “Фильтр” и “Паутина” в регионе. Кроме того, в этой же области стражи дорог запланировали “массированную отработку” автодорог.

Также ГАИ предупредила о рейдах на Гомельщине и в Минске.

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10 особых дней

Также в Госавтоинспекции напомнили, что с 25 августа в стране начнётся специальное комплексное мероприятие “Внимание — дети”. Так, на протяжении десяти дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф в размере до 3 БВ (120 рублей). За повторный проступок в течение года размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (320 рублей).

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Рейды на водителей такси и маршруток

Кроме того, до субботы 24 августа в Минске ГАИ запланировала рейды на водителей такси для предупреждения ДТП и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД).

А ГАИ Гродненской области вышла на дороги вместе с транспортной инспекцией для профилактики и снижения тяжести последствий ДТП с участием маршруток и автобусов.

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