ГАИ объявила рейды по Беларуси. Кого будут ловить, кроме "усталых" водителей?
ГАИ совместно с Транспортной инспекцией пообещали провести рейды на дорогах Беларуси. Один из них — "ради безопасности пассажиров". Кого и где будут ловить?
Рейды, связанные с усталостью водителей автобусов
Так, в Госавтоинспекции сообщили о “профилактическом мероприятии” 24-25 августа в основном на дорогах республиканского назначения.
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На сайте Министерства транспорта и коммуникаций сказано, что к республиканским автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, включенные в сеть международных автомобильных дорог, а также автомобильные дороги, обеспечивающие транспортные связи:
- города Минска с административными центрами областей, Национальным аэропортом «Минск»;
- административных центров областей между собой;
- административных центров областей с аэропортами, находящимися вне их городской черты, и административными центрами районов;
- административных центров районов между собой по одному из направлений;
- городов областного подчинения с административным центром области, на территории которой эти города расположены;
- железнодорожных станций (внеклассных и I класса), расположенных вне городов, пунктов пропуска через государственную границу, а также иных объектов, имеющих государственное значение, с республиканскими автомобильными дорогами.
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Там объяснили, что в августе 2024 года “участились случаи совершения ДТП водителями автобусов международного сообщения, связанные с усталостью водителей”.
Поэтому рейды будут направлены на соблюдение водителями автобусов:
- правил дорожного движения;
- режима рабочего времени и отдыха.
Цель — “предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий”.
Мероприятия “Фильтр” и “Паутина”
Тем временем Госавтоинспекция Могилевщины сообщила о профилактических мероприятиях “Фильтр” и “Паутина” в регионе. Кроме того, в этой же области стражи дорог запланировали “массированную отработку” автодорог.
Также ГАИ предупредила о рейдах на Гомельщине и в Минске.
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10 особых дней
Также в Госавтоинспекции напомнили, что с 25 августа в стране начнётся специальное комплексное мероприятие “Внимание — дети”. Так, на протяжении десяти дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф в размере до 3 БВ (120 рублей). За повторный проступок в течение года размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (320 рублей).
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Рейды на водителей такси и маршруток
Кроме того, до субботы 24 августа в Минске ГАИ запланировала рейды на водителей такси для предупреждения ДТП и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД).
А ГАИ Гродненской области вышла на дороги вместе с транспортной инспекцией для профилактики и снижения тяжести последствий ДТП с участием маршруток и автобусов.
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