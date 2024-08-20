ГАИ на 7 дней пересела на гражданские авто в одной области Беларуси. А где рейды с транспортной инспекцией?

Опубликовано: 20.08.2024 21:37 , Обновлено: 20.08.2024

Госавтоинспекция сообщила о рейдах на разные категории водителей в разных областях Беларуси и Минске. Так, на Гродненщине стражи дорог пообещали взять на контроль маршрутки и автобусы, а на Могилевщине инспекторы пересели на гражданские авто.

Столичная Госавтоинспекция с 22 по 24 августа запланировала рейды на водителей такси для предупреждения ДТП и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД). Вот за чем проследят стражи дорог:

нарушение скоростных режимов,

нарушение правил маневрирования, а также проезда перекрестков,

непредоставление преимущества при движении пешеходам и не только,

игнорирование требований сигналов светофора, дорожных знаков или разметки,

нарушение правил перевозки пассажиров.

В своей работе минские инспекторы пообещали использовать гласный, негласный и смешанный контроль и камеры.

На Гродненщине - внимание маршруткам и автобусам

ГАИ Гродненской области вышла на дороги вместе с транспортной инспекцией для профилактики и снижения тяжести последствий ДТП с участием маршруток и автобусов. Рейды проведут по 24 августа .

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На Могилевщине - рейды на гражданских авто

20 августа Госавтоинспекция Могилевской области начала комплекс профилактических мероприятий по контролю за соблюдением ПДД водителями такси.

Фото иллюстративное: av.by

“Рейдовые мероприятия пройдут с использованием автомобилей гражданского исполнения при помощи средств фото- и видеофиксации нарушений”, - предупредили в ведомстве.

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Рейды на Могилевщине продлятся по 27 августа .

Ранее Telegraf.news сообщал о совместных с милицией общественной безопасности рейдах ГАИ в Гомеле и семи районах области. «Отдельная профилактическая работа, в том числе с применением мер административного воздействия, будет проведена и с пешими участниками дорожного движения», — предупредили в Госавтоинспекции.

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