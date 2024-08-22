ГАИ объявила "Фильтр" в 7 районах и 2 городах Беларуси. А где на дороги вышли судебные исполнители?

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Опубликовано: 22.08.2024 21:37 , Обновлено: 22.08.2024

Госавтоинспекция Могилевщины сообщила о профилактических мероприятиях "Фильтр" и "Паутина" в регионе. Кроме того, в этой же области стражи дорог запланировали "массированную отработку" автодорог. Также ГАИ предупредила о рейдах на Гомельщине и в Минске.

“Фильтр” и “Паутину” инспекторы проведут с 23 по 26 августа в Могилеве, Бобруйске, а также следующих районах области:

Бобруйском,

Горецком,

Кировском,

Климовичском,

Могилевском,

Славгородском,

Чериковском.

На 23 августа стражи дорог запланировали “массированную отработку” аварийно-опасных участков автодорог Р-122 “Могилев - Чериков - Костюковичи” и Р-43 “Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи”.

Как рассказали в УВД Могилевского облисполкома, эти мероприятия организовали для предупреждения ДТП и выявления водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, а также бесправников.

На Гомельщине - контроль возле пешеходных переходов

Для снижения количества ДТП с участием пешеходов ГАИ Гомельщины в утренние и вечерние часы пик организовала патрулирование около пешеходных переходов. “Инспекторы несут службу с организацией негласного и смешанного контроля, где наряду с транспортными средствами оперативного назначения используются автомобили гражданского исполнения, то есть без спецокраски”, - предупредили в Госавтоинспекции.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Там дополнили, что стражи дорог “вооружены” видеокамерами и приборами фото- и видеофиксации. Кроме того, за всеми участниками дорожного движения организовали контроль с помощью камер наружного наблюдения.

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В ГАИ Гомельщины напомнили, что к правам пешехода относится право на преимущественное пересечение дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале. Водитель при этом обязан уступить дорогу.

[info_b]За нарушение этого требования ПДД водители могут получить, согласно ч. 7 ст. 18.13 КоАП Беларуси, предупреждение или штраф размером от одной до пяти (от 40 до 200 рублей) базовых величин. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, согласно ч. 14 ст. 18.13 КоАП, водителю грозит штраф от двух до восьми базовых (от 80 до 320 рублей). [/info_b]

В Минске - рейды с судебными исполнителями

Госавтоинспекция Московского района Минска сообщила о совместных с сотрудниками органов принудительного исполнения (ОПИ) рейдах. Пока стражи дорог смотрели за физическим состоянием водителей, нарушением скоростных режимов, а также техническим состоянием авто, судебные исполнители выявляли водителей с “имеющимися задолженностями”.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Представители ОПИ разъясняли водителям, как погасить задолженность, и отвечали на вопросы, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 25 августа в Беларуси начнется специальное комплексное мероприятие ГАИ “Внимание — дети”. На протяжении десяти дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф.

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