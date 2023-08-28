ГАИ объявила о мероприятиях в трех областях и Минске. Где спрячут патрули для борьбы "с наиболее тяжелыми последствиями"?

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Опубликовано: 28.08.2023 14:41 , Обновлено: 28.08.2023

Госавтоинспекция Беларуси начала рейды в трех областях и в Минске. В ведомстве рассказали, что, где и когда будут проверять.

В Гомельской области 28 и 29 августа, для борьбы «с наиболее тяжелыми последствиями», Госавтоинспекция проводит отработку трассы Р-32 «Речица - Лоев», а с 28 по 30 августа – автодорогу М-8 «граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины» (она идёт от Гомеля на Могилёв и Витебск).

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В эти дни наряды ДПС будут работать в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения ДТП. Под особым контролем эти нарушения: управление транспортными средствами пьяными водителями, не имеющими водительских прав, превышения скорости, правил обгона, перевозки пассажиров (в первую очередь детей), а также нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами.

Сообщается, что будет задействован гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием “транспортных средств без специальной окраски”.

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А в Минске ГАИ будет следить за городским пассажирским транспортом и маршрутными такси. Рейды пройдут с 28 по 30 августа.

В частности, инспектора проверят, законно ли переоборудованы маршрутки, проверят необходимые документы, техническое состояние автобусов. Кроме того, обратят внимание на перевозку пассажиров сверх установленной нормы, а также, разговаривают ли водители во время езды по телефону.

Под особым контролем окажутся нарушения скоростного режима, правил расположения транспортных средств на проезжей части, проезд на красный сигнал светофора.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие рейды и «мероприятия» ГАИ Беларуси запланировала на конец августа?

Какие рейды и «мероприятия» ГАИ Беларуси запланировала на конец августа? Собрали информацию