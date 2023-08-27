Какие рейды и "мероприятия" ГАИ Беларуси запланировала на конец августа? Собрали информацию

Опубликовано: 27.08.2023 15:27 , Обновлено: 27.08.2023

ГАИ за лето провело столько различных рейдов вблизи мест отдыха и на трассах по всей Беларуси, что казалось бы обстановку давно уже "стабилизировали". Но Госавтоинспекция решила не останавливаться. В последние дни августа и в сентябре водителей ждут новые "сюрпризы".

Во-первых, стоит помнить, что с 25 августа по 5 сентября по всей стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Водителям в эти дни необходимо двигаться с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе штраф.

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А в столице и областных городах страны инспекторы ГАИ решили внимательнее следить за таксистами. “В ходе проведения мероприятий сотрудники ГАИ уделили особое внимание физическому состоянию водителей, нарушениям скоростного режима, наличию водительских прав, соблюдению правил перевозки пассажиров, техническому состоянию авто. Также инспекторы провели с водителями разъяснительные беседы”, - сообщили в пресс-службе Минской ГАИ.

Также в Минске и областных городах Беларуси инспекторы ГАИ взялись за неправильные парковки. Нарушителей наказывают принудительной эвакуацией их авто.

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Школы взяли под контроль

Особое внимание сотрудники ГАИ стали уделять проверке соблюдения ПДД возле учебных заведений. “Чтобы нарушители не перекрывали обзор, возле многих пешеходных переходов уже установлены сигнальные столбики или оборудованы островки безопасности, конструктивно приподнятые над проезжей частью”, - похвалились в ГАИ.

Напомним, что ГАИ также объявила на выходные в двух областях Беларуси отработку десятков автодорог. В ведомстве рассказали, кто в эти дни будет под особым контролем.

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